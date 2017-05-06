Немецкий инвестор разочарован в Казахстане из-за Какимжанова

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Гость 06 Мая 2017 в 09:40:01
Зейнулла Какимжанов и Гюнтер Папенбург.
Немецкий миллионер, владелец международного строительного концерна GP Gunter Papenburg AG Гюнтер ПАПЕНБУРГ направил генеральному прокурору Казахстана Жакипу АСАНОВУ письмо, в котором просит разобраться в закрытии расследования против экс-министра Зейнуллы КАКИМЖАНОВА.
Копии обращения были направлены президенту Казахстана Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, президенту Германии Франку-Вальтеру ШТАЙНМАЙЕРУ, послу Германии в Казахстане Рольфу МАФАЕЛЮ, послу Казахстана в Германии Болату НУСУПОВУ, и попали в распоряжение Forbes.kz.
Господин Папенбург, который, к слову, является почетным консулом Казахстана в Ганновере, два года через казахстанские суды добивается возврата своих 10 млн евро инвестиций. Получается, человек, который должен привлекать в Казахстан инвесторов, сам несколько лет безуспешно пытается получить защиту у казахстанского правосудия.
Напомним, судебные тяжбы между Гюнтером Папенбургом и компанией, которая на момент сделки, как говорят представители Папенбурга, была подконтрольна Зейнулле Какимжанову, начались весной 2015. Тогда GP Guenter Papenburg AG обратилась в суд к АО «К-Дорстрой» о признании договора купли-продажи акций «К-Дорстрой» недействительным и возмещении стоимости уплаченной суммы в размере 10 млн евро. В судебных документах GP Guenter Papenburg AG говорит о том, что руководство компании было введено в заблуждение относительно финансового положения компании АО «К-Дорстрой» - оно оказалось отнюдь не таким радужным, как расписывали продавцы.
Во всех судебных инстанциях со стороны GP Guenter Papenburg AG заявлялось, что все переговоры с начала 2008 года и далее между ними и «К-Дорстрой» о покупке акций компании и ведении совместного бизнеса вел лично Зейнулла Какимжанов. Представители Какимжанова в судах это отрицают. В связи с продажей акций также было начато досудебное уголовное расследование, как пишет Папенбург в письме генпрокурору:
«Компании GP Gunter Papenburg AG 30 марта 2017 стало известно, что начатое против г-на Зейнуллы Какимжанова расследование было прекращено еще 9 октября 2016. Это абсолютно противоречит тому, что нам было сообщено в письме от 14.12.2016. В том письме сообщалось, что допрашиваются свидетели, назначена экспертиза и продолжается расследование».
В письме также отмечается, что повторное прекращение дела подрывает доверие компании GP Gunter Papenburg AG в правовую систему Казахстана.
«Противоречия, которые имеют место быть в двух вынесенных Верховным судом решениях, например, в вопросе исковой давности повторяются, очевидно, и в расследовании уголовного дела. Если дело было прекращено 9 октября 2016, то результаты расследования находятся в вопиющем противоречии к сообщению из Вашего письма от 14.12.2016. Получается, что Генеральная прокуратура, видимо, и Верховному суду не сообщила о прекращении дела, и поэтому Верховный суд не отправил дело на доследование во вторую инстанцию, а сообщил нам во время суда, что расследование ведется прокуратурой. Решение Верховного суда РК зависело от предположения дальнейшего расследования прокуратурой», - говорится в документе.
Юрист, анализировавший тяжбу АО «К-Дорстрой» и Папенбурга и пожелавший остаться неназванным, пояснил Forbes.kz, о каких решениях Верховного суда идет речь.
- Несмотря на то, что ответчики АО «К-Дорстрой» ссылаются на то, что срок исковой давности истек, Верховный суд сначала отменяет решение предстоящих инстанций и направляет на новое судебное расследование в апелляционную инстанцию. После повторной апелляционной инстанции Верховный суд опять рассматривает дело по протесту генерального прокурора в кассационном порядке, и теперь уже вдруг говорит, что срок исковой давности истек. Проще говоря, Верховный суд противоречит сам себе в этих двух решениях, - пояснил он.
Далее в письме генпрокурору отмечается, что компания GP Gunter Papenburg AG как пострадавшая сторона в процессе расследования до сегодняшнего дня (письмо датировано 6 апреля 2017 г.) не была проинформирована о прекращении дела ни устно, ни как полагается по закону.
Господин Папенбург подчеркивает, что ни он, ни его представители не получали сообщения о прекращении расследования и закрытии дела в течение пяти месяцев, в случае, если оно действительно прекращено. В это время компания GP Gunter Papenburg AG не имела возможности «воспользоваться своими правами, ознакомиться с материалами досудебного расследования». Из чего Папенбург делает вывод, что его компания лишилась возможности способствовать дальнейшему расследованию дела. К тому, же Гюнтер Папенбург выразил опасения, что доказательства могут быть уничтожены, а «обжалование решения органов расследования при объективном рассмотрении фактически сорвано».
«Поэтому с глубоким разочарованием я убедился в том, что Республика Казахстан не защищает интересы иностранных инвесторов, в связи с тем, что государственные органы не придерживаются простейших принципов правового государства. В этом мы убедились как во время судебных заседаний гражданского характера, так и при процессе расследования уголовного характера. И это несмотря на то, что президент государства господин Нурсултан Назарбаев неустанно повторяет, что Казахстан должен гарантировать защиту прав инвесторов с помощью эффективной правовой защиты», - подчеркивает инвестор.
В конце письма Гюнтер Папенбург просит генпрокурора сообщить о результатах расследования и прокомментировать сложившуюся ситуацию.
GP Gunter Papenburg AG - это многопрофильный немецкий концерн, основным направлением которого является дорожное, жилищное, коммерческое строительство, транспортные услуги и производство стройматериалов и многое другое.
Концерн был создан в 1963 г. как частное предприятие, семейная компания. Сегодня GP Gunter Papenburg AG состоит из более 35 дочерних компаний и производственных отделов, в которых трудятся свыше 4 тыс. человек в Германии, не считая зарубежных представительств. В Германии компания строит дороги, в том числе железные, возводит мосты, полигоны, строит аэропорты и многое другое.
На сайте компании говорится, что GP Gunter Papenburg AG работает и на иностранных рынках, в основном занимаясь строительством дорог. Так, немцами в Казахстане был построен 100-километровый автобан между Астаной и Боровым. В Грузии была проведена укладка бетонного покрытия на 9-километровой автомагистрали между Тбилиси и Леселидзе. В Азербайджане новая четырехполосная трасса соединила международный аэропорт им. Гейдара Алиева и город Баку. В Косово в круг задач концерна входило проведение работ по восстановлению 92-километрового асфальтобетонного покрытия дорожного полотна (Приштина – Призрен - граница Албании – Пежа – граница Черногории).
Кстати, Forbes Kazakhstan и Ratel.kz в настоящее время судятся с АО «К-Дорстрой», ТОО «Автодорсервис» и самим Зейнуллой Какимжановым и его сыном Ильхалидом. Эти компании планируют защитить свою деловую репутацию. Редакциям до сих пор непонятно, какую деловую репутацию планируют защищать истцы, когда заместителя генерального директора АО «К-Дорстрой» Серика РАМАЗАНОВА арестовали за взятку. Оскорбленный бизнесмен сидит под арестом в компании директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» Аскара ЖАНКИНА, а также посредника — Александра ЛУЦЕНКО. В то же время, судя по аккаунту в Facebook, Зейнулла Какимжанов чувствует себя прекрасно, предлагая своим подписчикам фотографии прекрасных цветущих деревьев в Италии.
Источник: forbes.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 06.05.2017 в 16:17:04 # 601518
Цитата: Russbrz от 06.05.2017 09:52:28
От имели немца. Молодцы , из-за таких экономика наша топчется на месте, иностранцы видят это и 100 раз задумаются прежде чем инвестировать в нашу страну.
От имели немца. Молодцы , из-за таких экономика наша топчется на месте, иностранцы видят это и 100 раз задумаются прежде чем инвестировать в нашу страну.
К Вашему сведению иностранные/местные инвесторы и представители государства оба обворовывают страну. Чтоб увидеть это, достаточно в бухгалтерии любой фирмы взглянуть на статью расходов начиная от зарплаты или премиальных иногда для мертвых душ, заканчивая канцелярскими или хозрасходами.