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В Костанае в ДТП погибла врач, которая везла роженицу в больницу
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Гость 07 Мая 2017 в 17:28:12
В Костанае произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи и автомобиля KIA. "Скорая" везла роженицу в областной роддом.



Фото: kstnews.kz

ДТП произошло 6 мая около 11.00 часов. 36- летний водитель Kia Sportage допустил столкновение с автомобилем скорой помощи под управлением 58- летнего водителя, пишет "Алау".

Как сообщает "Костанайские новости", в результате столкновения скончалась 34-летняя акушер Анастасия Авраменко.

После аварии 35-летнюю роженицу доставили в Костанайский областной родильный дом, где в срочном порядке ей провели операцию кесарево сечение. Родился мальчик весом 4400 кг.

Мама находится пока в реанимации, но ее жизни ничего не угрожает.


Погибшая акушерка Анастасия Авраменко. Фото: kstnews.kz

"Они выполняли свой профессиональный долг и акушерка погибла при его исполнении. Только уважение и вечная память нашей коллеге", - рассказал зам.главного врача областной больницы Иван Янцен.

" Это был очень светлый человечек. Она пришла к нам сразу после окончания медколледжа.

И проработала у нас 13 лет. Мы все ее знаем как добрую, отзывчиваую, аккуратную и очень грамотную женщину. Это был профессионал своего дела.

Ей было всего 34 года - еще бы жить, да жить. Но жизнь оборвалась неожиданно, очень трагически - молодая женщина погибла, как говорят, на своем боевом посту, выполняя свой профессиональный долг", - рассказала о погибшей коллеге главврач Марина Гизбрехт.


Фото: kstnews.kz

У Анастасии остался сын, ученик 4 класса. Сейчас он вместе с бабушкой.

По факту ДТП ведется досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", назначены судебные экспертизы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 08.05.2017 в 11:22:32   # 601877
В наших странах машина "скорой помощи" не имеет преимущества.
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  Даригер Ватс 08.05.2017 в 14:12:01   # 601903
Просьба водителям всегда пропускать вперед карету БСМП, они едут спасать жизни, возможно Ваших родных.
Просьба водителям и врачам БСМП работайте оперативно от Ваших действий зависит жизнь людей.
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  Стрельцов 08.05.2017 в 16:02:13   # 601925
Жаль девченку! несправедливо погибла.
водителям скорой нужно включать все звуковые и светоподающие сигналы всегда когда спешат , а у наших часто замечаю, мчатся между всречкой и попутными с только проблесковыми и уже вплотную приблизившись включают сирену. так и дтп спровоцировать можно, кстати менты тоже такое практикуют.
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