По делу о хищениях в ЕНПФ появился новый фигурант

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danilov 10 Мая 2017 в 13:28:22
"Суд продлил в отношении Талгаса Туртаева меру пресечения в виде содержания под стражей до трех месяцев - до 23 мая", - сообщили в Алматинском городском суде в ответе на запрос Tengrinews.kz.
Орган досудебного расследования подозревает Талгаса Туртаева в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 части 4 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
Также в Алматинском городском суде сообщили, что бывшему заместителю председателя правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Дабыру Медетбекову продлили срок содержания под стражей до 8 июня.
Добавим, что ранее экс-председателю правления АО "ЕНПФ" Руслану Ерденаеву, начальнику Управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО "ЕНПФ" Мусе Бахтову, председателю наблюдательного совета АО "АлатауМунайАлтын", а также учредителю ТОО "Бузгул Аурум" Бахытжану Кенжебаеву, директору ТОО "Бузгул Аурум" Азату Найзагарину продлили срок содержания под стражей еще на месяц, до 28 мая.
Органами досудебного расследования Руслан Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Их подозревают по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
По версии следствия, ЕНПФ приобрел облигации ТОО "Бузгул Аурум" на сумму пять миллиардов тенге через биржу KASE за счет собственных средств. По этому факту проверку проводит Департамент КНБ по Алматы. Также сообщалось, что Нацбанк начал проверку по операциям, осуществленным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов 21 декабря.
https://tengrinews.kz/crime/po-delu-o-hischeniyah-v-enpf-poyavilsya-novyiy-figurant-317704/
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