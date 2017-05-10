Полицейский пытал алматинца электрошоком и противогазом, выбивая признание

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Гость 10 Мая 2017 в 18:45:15
Как сообщили в суде, полицейские 4 суток держали алматинца в подвальном помещении РУВД, «применяя электрошок, дубинку, противогаз», заставляли его сознаться в избиении гражданина, который скончался от полученных травм.
Во время досудебного расследования на алматинца также оказывали давление, поэтому изменить свои показания он не смог. В итоге мужчина был осужден на 8,5 лет. Однако затем подал апелляционную жалобу.
Суд второй инстанции отменил обвинительный приговор. После этого Сарсембаева, который пробыл под стражей 283 дня, освободили.
Мужчина обратился в суд, требуя взыскать с Министерства финансов 10 млн тенге в качестве возмещения морального вреда. Его иск был удовлетворен частично - Сарсебаеву возместят 500 тысяч тенге и еще 15 тысяч за судебные расходы.
Tengrinews.kz
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