Генпрокурора Казахстана попросили разобраться с финансо-инвестиционными пирамидами

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danilov 11 Мая 2017 в 16:40:04
Свой депутатский запрос Тлеухан адресовал генеральному прокурору РК Жакипу Асанову. "Можем ли мы говорить о нашей финансовой грамотности? Нет, не можем. Потому что многие люди вкладывают деньги в финансовые пирамиды, которые появляются ежегодно под новыми названиями, сожалеют об этом, теряют деньги, получают инсульты, не могут закрыть кредиты, ругаются с родственниками", — сказал Тлеухан на пленарном заседании мажилиса в среду. "В этом году ходят слухи о финансовой компании под названием Questra World. Доверчивые люди верят словам "ты инвестор" и вкладывают свои накопления туда. Люди размещают на счет этой компании все средства, которые копили на покупку автомобиля, дома, открытие бизнеса и обманываются на счет того, что за короткие сроки получат прибыль", — продолжил он.
Депутат отметил, что компании, подобные Questra, хоть и находятся в Испании, основным их адресом являются оффшоры вроде Виргинских островов.
"Деньги скольких наших граждан утекут и потеряются за границей, кто за это ответит? Все эти компании вне закона. Они не платят Казахстану ни тиын налогов. Иностранцы не дают нам деньги, берут у нас. Нам нужно понять это. Компании, которые были до этого, собрали миллиарды тенге с народа и закрылись. Кто-то проводил расследование после этого? Если да, то почему мы не объявляем результаты?", — сказал Тлеухан. В настоящее время многие люди вкладываются в компанию Questra, берут кредиты, сдают золото в ломбард, продают авто и дома, отметил мажилисмен. "Вот-вот и эта компания закроется, лопнет как надутый пузырь. В конце концов у кого-то случится инсульт, инфаркт. Кто в итоге окажется плохим? Правительство. Потому что ему следовало проверить и остановить такую финансовую компанию, обучить людей финансовой грамотности", — добавил мажилисмен. "Пока люди берут кредиты, лезут в долги, нужно быстрее расследовать дела таких мошеннических иностранных компаний. Нужно предпринять меры, чтобы остановить это", — заключил депутат.
https://ru.sputniknews.kz/society/20170510/2214281/kazahstanskij-deputat-predupredil-o-novoj-finansovoj-piramide.html
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Цитата: Рамзес от 11.05.2017 18:37:20
ЕНПФ не пирамида ?
ЕНПФ не пирамида ?