Из Академии Погранслужбы КНБ похитили 10 пистолетов Макарова

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Гость 12 Мая 2017 в 09:22:01
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sangil 7222 12.05.2017 в 09:24:22 # 602685
1 - распиздяйство!
2 - Родственников понабрали распиздяев
3 - списать неостающее оружие можно либо огнем, либо кражей, а почему , потомучто смотрите пункт 1 и 2
При Союзе у нас в части практически свободно ходили гражданские лица без всякой регистрации на КПП. На КПП стояли солдаты и сержант - срочники. Начштаба каждый день на разводе наряда рассказывал о происшествиях во всей СА и ВМФ за сутки. Таких случаев не припомню, за исключением горячих точек (Карабах, Бакинские события)
Треба переименовать ПВ в БВ (бардачные войска) , что бы было полное соответствие .