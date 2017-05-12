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Из Академии Погранслужбы КНБ похитили 10 пистолетов Макарова
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Гость 12 Мая 2017 в 09:22:01
В Алматы из Академии Погранслужбы Комитета национальной безопасности (КНБ) похищено десять пистолетов Макарова, передает телеканал КТК.

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  Sangil 7222 12.05.2017 в 09:24:22   # 602685
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  Saturn 12.05.2017 в 09:28:54   # 602686
А потом скажут это были бородатые-короткобрюкие и выпилять еще пару лярдов тенге на борьбу с терроризмом
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  Dee 12.05.2017 в 09:39:12   # 602690
какой четкий кадр на видео)))
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  ss720 12.05.2017 в 09:50:58   # 602692
при каких обстоятельствах??? ахахааааа
1 - распиздяйство!
2 - Родственников понабрали распиздяев
3 - списать неостающее оружие можно либо огнем, либо кражей, а почему , потомучто смотрите пункт 1 и 2
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  Мура45 12.05.2017 в 10:12:25   # 602700
Сейчас практически везде охрана.

При Союзе у нас в части практически свободно ходили гражданские лица без всякой регистрации на КПП. На КПП стояли солдаты и сержант - срочники. Начштаба каждый день на разводе наряда рассказывал о происшествиях во всей СА и ВМФ за сутки. Таких случаев не припомню, за исключением горячих точек (Карабах, Бакинские события)
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  KAN13 12.05.2017 в 10:25:52   # 602705

Треба переименовать ПВ в БВ (бардачные войска) , что бы было полное соответствие .
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  eric_land 12.05.2017 в 10:46:48   # 602723
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