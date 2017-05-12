Водитель Гелентвагена: "Я не видел автобуса"

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danilov 12 Мая 2017 в 13:59:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
Руссотуристо 12.05.2017 в 14:17:20 # 602783
Даригер Ватс 12.05.2017 в 14:17:30 # 602785
Цитата: Руссотуристо от 12.05.2017 14:17:20
Откуда у тебя Гелентваген? На какие средства купил?
Откуда у тебя Гелентваген? На какие средства купил?
Он же сказал, брат на базаре сидит, бизнесмен.
Цитата: СССР от 12.05.2017 14:03:57А зачем автобусу перестраиваться в правую полосу когда впереди едущий авто поворачивает направо?
есть вариант, что автобус летел по его же полосе, а в последний момент перестроился в правую крайнюю полосу, тогда и вправду не увидел
есть вариант, что автобус летел по его же полосе, а в последний момент перестроился в правую крайнюю полосу, тогда и вправду не увидел
То что автобус врезался в столб можно предположить что автобус ехал по крайней правой полосе а гелен с соседней левой резко повернул направо, автобус пытаясь избежать столкновения машинально выруливая направо врезается в столб.
Цитата: Mojo от 12.05.2017 15:13:10
вот люди пошли, сидят себе и комментируют как будто он специально это сделал... просто то что он помощник прокурора это уже спровоцирует на агрессию это случайность, конечно случайность
вот люди пошли, сидят себе и комментируют как будто он специально это сделал... просто то что он помощник прокурора это уже спровоцирует на агрессию это случайность, конечно случайность
да какая это случайность. если бы гелен соблюдал ПДД и поворачивал бы после перестроения на крайнюю правую сторону, тогда бы ничего не было. и тут нет разницы видел он его или не видел. а повернул не перестраиваясь сами знаете почему...
2. Если дорога имеет три полосы движения в одну сторону, на видео видно что на крайней левой легковушка тормозит для выполнения маневра.
3. Левая занята, по средней едет Гелен, правая свободна, туда и ныряет автобус. На большой скорости он не будет всматриваться в поворотники (горели, не горели).
4. Опросите пассажиров. Как передвигался автобус?
Не хорошо не имея показания и мнения всех сторон, обвинять кого-то.
У парня горе (болезнь жены, травма ребенка) никому не посоветуешь. Шипасын берсін!