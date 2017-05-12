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Водитель Гелентвагена: "Я не видел автобуса"
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danilov 12 Мая 2017 в 13:59:23
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  Даун 12.05.2017 в 14:02:03   # 602775
Автобус маленький не так просто заметить
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  СССР 12.05.2017 в 14:03:57   # 602776
есть вариант, что автобус летел по его же полосе, а в последний момент перестроился в правую крайнюю полосу, тогда и вправду не увидел
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  Руссотуристо 12.05.2017 в 14:17:20   # 602783
Откуда у тебя Гелентваген? На какие средства купил?
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  Даригер Ватс 12.05.2017 в 14:17:30   # 602785
Я не я и лошадь не моя
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  Свомпи 12.05.2017 в 14:26:00   # 602791
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  X-Daemon 12.05.2017 в 14:37:16   # 602794
Цитата: СССР от 12.05.2017 14:03:57
есть вариант, что автобус летел по его же полосе, а в последний момент перестроился в правую крайнюю полосу, тогда и вправду не увидел
А зачем автобусу перестраиваться в правую полосу когда впереди едущий авто поворачивает направо?

То что автобус врезался в столб можно предположить что автобус ехал по крайней правой полосе а гелен с соседней левой резко повернул направо, автобус пытаясь избежать столкновения машинально выруливая направо врезается в столб.
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  decoder 12.05.2017 в 15:11:08   # 602806
Как не крути а автобус на 60км-ч остановиться так как остановится легковушка не сможет! нехрен тут сравнивать! Виноват что просто прощёлкал автобус и всё... Увы, но такое бывает...
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  Mojo 12.05.2017 в 15:13:10   # 602807
вот люди пошли, сидят себе и комментируют как будто он специально это сделал... просто то что он помощник прокурора это уже спровоцирует на агрессию это случайность, конечно случайность
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  TEMIPXAH 12.05.2017 в 15:40:55   # 602811
Цитата: Mojo от 12.05.2017 15:13:10
вот люди пошли, сидят себе и комментируют как будто он специально это сделал... просто то что он помощник прокурора это уже спровоцирует на агрессию это случайность, конечно случайность


да какая это случайность. если бы гелен соблюдал ПДД и поворачивал бы после перестроения на крайнюю правую сторону, тогда бы ничего не было. и тут нет разницы видел он его или не видел. а повернул не перестраиваясь сами знаете почему...
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  Texacian 12.05.2017 в 15:51:28   # 602814
Судя по видео автобус по своей полосе ехал, а гелик в наглую захотел повернуть, автобус не пропустил
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  старик 12.05.2017 в 16:03:44   # 602820
Какое дело журналюге до того, где сидел его сын?
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  Che 12.05.2017 в 16:27:47   # 602834
1. Автобус явно превысил скорость. Даже на замедленном кадре быстрое передвижение.
2. Если дорога имеет три полосы движения в одну сторону, на видео видно что на крайней левой легковушка тормозит для выполнения маневра.
3. Левая занята, по средней едет Гелен, правая свободна, туда и ныряет автобус. На большой скорости он не будет всматриваться в поворотники (горели, не горели).
4. Опросите пассажиров. Как передвигался автобус?

Не хорошо не имея показания и мнения всех сторон, обвинять кого-то.

У парня горе (болезнь жены, травма ребенка) никому не посоветуешь. Шипасын берсін!
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