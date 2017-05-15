Большие запросы маленьких чиновников – кто из мелких бастыков попадался на взятке в Казахстане

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едридмадрид 15 Мая 2017 в 15:32:46
М. Дуспулова изобличили в в получении взятки в размере 15 000 000 тенге.
При этом денежные средства были получены от директора подрядной организации ТОО "Өркен" Мусралиева У.К. за общее покровительство при проведении работ по укладке трубопровода в рамках государственной программы "Нұрлы жол".
В связи с этим редакция медиа-портала Caravan.kz решила выяснить: кого еще из мелких бастыков не миновал "коррупционный недуг".
Август 2015 года, Максут Калиев, заместитель акима города Костанай
Сотрудники антикоррупционной службы задержали чиновника вечером 1 августа 2015 года с поличным во время передачи денег от директора ТОО "Сыл" Гагика Овнаняна, - сообщал Tengrinews.kz.
По данным СМИ, Калиев получил взятку за строительство спецЦОНа для автовладельцев в районе аэропорта Костаная компанией «Сыл». Tobolinfo.kz со ссылкой на анонимный источник в Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщал, что размер взятки составил 13 000 000 тенге.
Декабрь 2015 года, Юрий Дирр, заместитель акима города Актау
Национальное бюро по противодействию коррупции по Мангистауской области задержало Дирра по подозрению в даче взятки.
По информации бюро, М. Нысамбаев и А. Аменов в группе лиц по предварительному сговору через посредника принудили Дирра к даче взятки в сумме 2 000 000 тенге за укрытие фактов нецелевого использования бюджетных средств и непривлечение к административной ответственности по выявленным нарушениям в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГККП "Дом культуры имени Абая" за 2014-2015 годы.
Июнь 2016 года, Талгат Абдыкалыков, заместитель акима Медеуского района Алматы
3 июня 2016 года замакима был задержан сотрудниками антикоррупционной службы. При нем Обнаружили денежные средства в размере 1,3 миллиона тенге, которые, как считает следствие, получены в качестве взятки.
«Талгат Абдыкалыков подозревается в том, что с апреля по июнь 2016 года с целью создания выгод и преимуществ для себя и других лиц, неоднократно получал денежные средства в качестве взятки от частных лиц за то, чтобы конкурс по государственным закупкам по 9 лотам не был отменен инспекцией финансового контроля по городу Алматы», - сообщал ранее Капитал.
Октябрь 2016 года, Р. Жапаров, заместитель акима г. Новоишимка
По информации Национального бюро по противодействию коррупции, Жапаров получил взятку от ИП в размере 150 000 тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по строительству объекта по государственной программе «Дорожная карта занятости-2020».
Январь 2017 года, Акчурин Риза, заместитель акима района Сарыарка Астаны
"Установлено, что Акчурин Р., находясь в преступном сговоре с генеральным директором ТОО "Астана Тазалык" акимата Астаны Басканбаевым А., учредил ТОО "СБС-Снаб Сервис" и ТОО "Install Service Com" и незаконно обеспечивал выигрыш в 2016 году конкурсов государственных закупок на механизированную уборку и санитарную очистку улиц на общую сумму 1,8 миллиарда тенге, получая незаконный доход", - говорится в сообщении Национального бюро по противодействию коррупции.
Более того, по сообщению ведомства, Риза Акчурин неоднократно передавал взятки должностным лицам акимата за лоббирование интересов подконтрольных ему компаний.
Февраль 2017 года, Ергали Аскаров, глава управления труда Павлодарской области
Глава регионального управления труда Ергали Аскаров подозревается в получении взятки в размере 1 000 000 тенге. По сообщению прокуратуры Павлодарской области, руководитель ведомства получил взятку за сокрытие несчастного случая на одном из предприятий. Речь идет о крупном ЧП на производстве, в результате которого едва не погиб молодой рабочий. Аскаров пообещал хозяину фирмы закрыть глаза на случившееся, за что попросил миллион тенге.
Апрель 2017 года, Аблайкан Закирьянов, глава департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по ВКО
Закирьянова поймали на получении очередной взятки в размере 90 000 тенге.
«Изобличен руководитель Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по ВКО Аблайкан Закирьянов, получавший на системной основе взятки от субъектов предпринимательства за положительное согласование проектных документаций в сфере промышленной безопасности», — указывается в сообщении Нацбюро.
https://www.caravan.kz/news/bolshie-zaprosy-malenkikh-chinovnikov-kto-iz-melkikh-bastykov-popadalsya-na-vzyatke-v-kazakhstane-394831/
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Северный чел 15.05.2017 в 16:00:09 # 603336