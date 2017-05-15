Предприниматели требуют ужесточить наказание для госслужащих за мзду.

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Гоги80 15 Мая 2017 в 16:06:11
В Нацпалате отмечают, что самое строгое наказание для сотрудников госорганов в подобных случаях -это увольнение. Вместе с тем компания, которой были искусственно созданы проблемы, может понести многомиллионные убытки, испортить репутацию или даже закрыться.
"По заказу НПП "Атамекен" независимая компания провела исследование во всех регионах страны, чтобы выяснить, где больше распространена коррупция. Опрос предпринимателей показал, что, например, в Алматы самыми жадными оказались недобросовестные сотрудники Службы экономических расследований при Департаменте государственных доходов. За свою лояльность они берут от 167 до 772 тысяч тенге. Чуть меньше просят у предпринимателей за решение бюрократических проволочек нерадивые работники Управления государственных закупок и различные экослужбы. Их пособничество обходится предпринимателям в 500-600 тысяч тенге. Не самые коррумпированные по стране, но тем не менее часто упоминаемые в антирейтинге - алматинские санэпидемиологи и сотрудники Управления архитектуры и строительства", - сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей города Алматы.
Сообщается, что в целом, как показало исследование, по стране картина везде примерно одинаковая.
"В списке одни и те же управления и ведомства. С разницей только в стоимости услуг. Больше всех за быстрое решение проблем готовы заплатить предприниматели в Алматы и Астане. В два-три раза ниже мзда в других регионах", - отмечают в НПП.
Заместитель директора Палаты предпринимателей города Алматы Кайрат Кудайберген считает, что убирать административные барьеры необходимо прежде всего на законодательном уровне.
"Сейчас одного предпринимателя проверяет 61 государственный орган, предъявляя 28 тысяч требований. Национальная Палата предпринимателей предлагает оптимизировать систему госконтроля. Первое - отменить выборочные проверки. Второе - из 540 контрольных функций госорганов исключить 139. В третьих, сократить число требований. Например, Департамент по защите прав потребителей выставляет бизнесу 11 500 требований, из которых 9 347 уже удалось сократить. У департамента по ЧС к частному бизнесу 3 120 требований, 2 244 оказались не актуальны, их удалось отменить", - рассказал на семинаре Кайрат Кудайберген.
Он призвал предпринимателей активнее участвовать во всякого рада опросах и мероприятиях, направленных на выявление проблем бизнеса.
Источник: tengrinews.kz