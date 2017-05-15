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Закона.Нет
Не украду - так закопаю, или когда полиция идёт по пятам.
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Пермяк 15 Мая 2017 в 22:01:26
Из материалов ролика видно как в момент строительства подъездных путей к ЭКСПО-городку в г. Астана строители в прямом смысле укладывают под бетон современный теплоизоляционный материал из экструзионного пенополистирола XPS CARBON PROF.
Причем укладывают его в таких количествах и на такие суммы, что у людей которые занимаются поставкой этих материалов наворачиваются "слезы на глазах".
Единственное, что можно предположить в данной ситуации это то, что весь этот материал был ранее отписан но не поставлялся, как говорится "закрывались воздухом". Кто то получал от такого бизнеса не малые деньги, но по видимому их действиями заинтересовались компетентные органы и теперь "кровь из носа" товар пришлось поставить и хоть куда то приспособить.
Ну а как реализуется эта поставка и куда по генеральному плану строительства предназначался данный изоляционный материал смотрим кино ;)

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Profi 15.05.2017 в 22:11:52   # 603416
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  Vrangel 15.05.2017 в 22:49:34   # 603434
"Охуеть"
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  старик 15.05.2017 в 22:52:33   # 603438
2.7 метра!!! Размах казахстанский!
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  русо 15.05.2017 в 23:10:28   # 603446
Как сказал Сталин !!!! РАСТРЕЛЯТЬ!!!!
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  jumanjiqz 15.05.2017 в 23:50:00   # 603456
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