Не украду - так закопаю, или когда полиция идёт по пятам.

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Пермяк 15 Мая 2017 в 22:01:26
Причем укладывают его в таких количествах и на такие суммы, что у людей которые занимаются поставкой этих материалов наворачиваются "слезы на глазах".
Единственное, что можно предположить в данной ситуации это то, что весь этот материал был ранее отписан но не поставлялся, как говорится "закрывались воздухом". Кто то получал от такого бизнеса не малые деньги, но по видимому их действиями заинтересовались компетентные органы и теперь "кровь из носа" товар пришлось поставить и хоть куда то приспособить.
Ну а как реализуется эта поставка и куда по генеральному плану строительства предназначался данный изоляционный материал смотрим кино ;)
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