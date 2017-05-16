В Кызылординской области из оставленного пограничниками оружия убили ребенка

Это просто пздц.... за 17 лет службы ни разу даже мысль в голову не приходила оставить свое оружие дальше расстояния вытянутой руки.Да приходил обедать на дежурстве иногда домой с ПМ, магазины с патронами в карман пистолет сыну давал но под присмотром и убедившись что разряжен.То что произошло это не просто халатность это в голову не укладывается! оставить арсенал с автоматами и пистолетом без присмотра!это как так?! Складывается впечатление что в погранвойсках!! даже не пехоте! а органах КНБ некоторые офицеры простите но Дебилы в прямом смысле!Старший лейтенант кто скажите дал ему это воинское звание? или он его купил.Наряд выступил на охрану государственной границы ! почему не было проверки несения службы? неужели вот так старший наряда сваливает с поста никакой связи не поддерживается? в 21 веке?! Заболела жена пздц.....У меня жена родила сына когда я на службе был и что?нужно было бросить пост и бежатьВсегда можно решить вопрос если очень нужно и думаю командование смогло бы заменить старшего наряда - лукавит он я думаю и жена тут не причем.А если завтра не дай бог придется идти в бой а тут раз жена звонитвсе на хуй бросил воюйте сами у меня жена.Просто у меня все переворачивется внутри слов нет......