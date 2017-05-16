В Кызылординской области из оставленного пограничниками оружия убили ребенка

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Гость 16 Мая 2017 в 12:47:03
Фото из зала суда NUR.KZ
В феврале этого года, пятеро пограничников с оружием в руках выступили в наряд по несению охраны государственной границы с Узбекистаном на заставе Узынкудук в Шиилийском районе Кызылординской области.
Однако, по приказу своего командира наряда, вместо несения службы все пятеро членов подразделения отправились по своим делам.
При этом свое оружие — четыре автомата Калашникова, а также табельный пистолет командира наряда, с полным боекомплектом – пограничники сложили в доме у младшего из наряда, проживающего в поселке в непосредственной близости от места несения службы.
По признанию самих военнослужащих, они сложили весь арсенал в одной из комнат дома, накрыв его корпе. Надеялись, что оружие никто не найдет.
Спустя несколько часов, дети младшего сержанта нашли смертоносные игрушки. Один из малолетних сыновей, взяв в руки пистолет, выстрелил в личико другого малыша. Ребенок погиб мгновенно.
Пограничникам предъявлены обвинения по статьям 445 «Нарушение правил охраны Государственной границы Республики Казахстан» и 462 «Нарушение правил обращения с оружием повлекшее по неосторожности смерть человека».
Все пятеро подсудимых уже на первом судебном разбирательстве полностью признали свою вину.
Главный обвиняемый - командир наряда старший лентенант Рахымжан Тузелов, на допросе суда сообщил причину, по которой он дал приказ подразделению самовольно оставить службу.
«Мне в тот день позвонили из дома, из Кызылорды. Сообщили, что моя жена тяжело заболела. Не предупреждая свое командование, я дал приказ своим подчиненным разойтись... Оружие мы сложили в доме одного из наших пограничников.
Я уехал в Кызылорду. А вечером мне позвонили, сообщили, что из моего пистолета убит ребенок моего сослуживца», - рассказал подсудимый.
Отец убитого малыша, младший сержант также привлекается к ответственности по тем же статьям.
Кроме того, пострадавшей на суде выступает его супруга, мать погибшего ребенка.
Дело рассматривается в военном суде Шымкентского гарнизона.
https://www.nur.kz/1493351-v-kyzylordinskoy-oblasti-iz-ostavlen.html
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Накрыли корпешкой думали не найдут.
Слов нет . Пипец.
Все мы гости 16.05.2017 в 13:55:32 # 603579
Цитата: Все мы гости от 16.05.2017 13:55:32Закапать автомат и форму одеть паранджу и домой в аул.
если они элементарного не знают и пренебрегают. Как они будут действовать в случае кипиша?
если они элементарного не знают и пренебрегают. Как они будут действовать в случае кипиша?
Даригер Ватс 16.05.2017 в 14:06:55 # 603586
Человек обжегшийся на молоке дует на воду
strannikpv 16.05.2017 в 16:13:01 # 603648
Цитата: звукач от 16.05.2017 14:02:53
Это просто пздц.... за 17 лет службы ни разу даже мысль в голову не приходила оставить свое оружие дальше расстояния вытянутой руки.Да приходил обедать на дежурстве иногда домой с ПМ, магазины с патронами в карман пистолет сыну давал но под присмотром и убедившись что разряжен.То что произошло это не просто халатность это в голову не укладывается! оставить арсенал с автоматами и пистолетом без присмотра!это как так?! Складывается впечатление что в погранвойсках!! даже не пехоте! а органах КНБ некоторые офицеры простите но Дебилы в прямом смысле!Старший лейтенант кто скажите дал ему это воинское звание? или он его купил.Наряд выступил на охрану государственной границы ! почему не было проверки несения службы? неужели вот так старший наряда сваливает с поста никакой связи не поддерживается? в 21 веке?! Заболела жена пздц.....У меня жена родила сына когда я на службе был и что?нужно было бросить пост и бежать Всегда можно решить вопрос если очень нужно и думаю командование смогло бы заменить старшего наряда - лукавит он я думаю и жена тут не причем.А если завтра не дай бог придется идти в бой а тут раз жена звонит все на хуй бросил воюйте сами у меня жена.Просто у меня все переворачивется внутри слов нет......
Это просто пздц.... за 17 лет службы ни разу даже мысль в голову не приходила оставить свое оружие дальше расстояния вытянутой руки.Да приходил обедать на дежурстве иногда домой с ПМ, магазины с патронами в карман пистолет сыну давал но под присмотром и убедившись что разряжен.То что произошло это не просто халатность это в голову не укладывается! оставить арсенал с автоматами и пистолетом без присмотра!это как так?! Складывается впечатление что в погранвойсках!! даже не пехоте! а органах КНБ некоторые офицеры простите но Дебилы в прямом смысле!Старший лейтенант кто скажите дал ему это воинское звание? или он его купил.Наряд выступил на охрану государственной границы ! почему не было проверки несения службы? неужели вот так старший наряда сваливает с поста никакой связи не поддерживается? в 21 веке?! Заболела жена пздц.....У меня жена родила сына когда я на службе был и что?нужно было бросить пост и бежать Всегда можно решить вопрос если очень нужно и думаю командование смогло бы заменить старшего наряда - лукавит он я думаю и жена тут не причем.А если завтра не дай бог придется идти в бой а тут раз жена звонит все на хуй бросил воюйте сами у меня жена.Просто у меня все переворачивется внутри слов нет......
полностью согласен