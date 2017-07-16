Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Женщины отбивались от вооружённого ножом мужчины
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Июля 2017 в 11:21:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 16.07.2017 в 11:30:56   # 616959
Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт
поощрить (1) | покарать
  Alice004 16.07.2017 в 12:22:50   # 616966
Первый канал любит такие сюжеты показывать.Скрытый посыл - всем ехать отдыхать в Крым. там - то нет религиозных фанатиков.
поощрить | покарать
  Mikado 16.07.2017 в 12:53:19   # 616970
Цитата: Alice004 от 16.07.2017 12:22:50
Первый канал любит такие сюжеты показывать.Скрытый посыл - всем ехать отдыхать в Крым. там - то нет религиозных фанатиков.


За Крым свербит?
поощрить | покарать
  Alice004 16.07.2017 в 12:58:24   # 616974
Цитата: Mikado от 16.07.2017 12:53:19
Цитата: Alice004 от 16.07.2017 12:22:50
Первый канал любит такие сюжеты показывать.Скрытый посыл - всем ехать отдыхать в Крым. там - то нет религиозных фанатиков.


За Крым свербит?

Скорее, за тупое телевидение
поощрить | покарать
  Pole13 16.07.2017 в 13:41:45   # 616981
Только русская женщина остановив на скаку коня и потушив горящую избу,может считать себя хрупкой и нежной феей))
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь