Женщины отбивались от вооружённого ножом мужчины

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Июля 2017 в 11:21:17
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Alice004 от 16.07.2017 12:22:50
Первый канал любит такие сюжеты показывать.Скрытый посыл - всем ехать отдыхать в Крым. там - то нет религиозных фанатиков.
Первый канал любит такие сюжеты показывать.Скрытый посыл - всем ехать отдыхать в Крым. там - то нет религиозных фанатиков.
За Крым свербит?
Цитата: Mikado от 16.07.2017 12:53:19
За Крым свербит?
Цитата: Alice004 от 16.07.2017 12:22:50
Первый канал любит такие сюжеты показывать.Скрытый посыл - всем ехать отдыхать в Крым. там - то нет религиозных фанатиков.
Первый канал любит такие сюжеты показывать.Скрытый посыл - всем ехать отдыхать в Крым. там - то нет религиозных фанатиков.
За Крым свербит?
Скорее, за тупое телевидение