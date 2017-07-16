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Из московского автосалона за ночь угнали 13 машин премиум-класса
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едридмадрид 16 Июля 2017 в 18:29:25
Банда налетчиков совершила нападение на один из автосалонов в Москве.
Преступники связали пожилого охранника, который не смог оказать сопротивление и не успел вызвать полицию. В общей сложности было угнано 13 машин стоимостью от трех миллионов рублей. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает телеграм-канал Mash.

Добычей злоумышленников стали четыре автомобиля Mercedes, в том числе серий GL и ML, Porsche Panamera, два Infiniti X 56, BMW X6 и X5, Audi А8 и А7, Toyota Land Cruiser и Range Rover. Общий размер ущерба, по предварительным оценкам, превысил 40 миллионов рублей.

Полиция ведет розыск преступников.

https://news.rambler.ru/incidents/37407035-iz-moskovskogo-avtosalona-za-noch-ugnali-13-mashin/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 16.07.2017 в 19:58:10   # 617023
угнать за 60 секунд

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  едридмадрид 16.07.2017 в 20:00:46   # 617024


работаем , как наши братаны из Москвы , быстро и четко
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  Mikado 16.07.2017 в 21:09:25   # 617033
поощрить | покарать
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