Из московского автосалона за ночь угнали 13 машин премиум-класса

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едридмадрид 16 Июля 2017 в 18:29:25
Преступники связали пожилого охранника, который не смог оказать сопротивление и не успел вызвать полицию. В общей сложности было угнано 13 машин стоимостью от трех миллионов рублей. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает телеграм-канал Mash.
Добычей злоумышленников стали четыре автомобиля Mercedes, в том числе серий GL и ML, Porsche Panamera, два Infiniti X 56, BMW X6 и X5, Audi А8 и А7, Toyota Land Cruiser и Range Rover. Общий размер ущерба, по предварительным оценкам, превысил 40 миллионов рублей.
Полиция ведет розыск преступников.
https://news.rambler.ru/incidents/37407035-iz-moskovskogo-avtosalona-za-noch-ugnali-13-mashin/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 16.07.2017 в 19:58:10 # 617023
едридмадрид 16.07.2017 в 20:00:46 # 617024
работаем , как наши братаны из Москвы , быстро и четко