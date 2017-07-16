▲
×
Описание картинки
Вход
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Закона.Нет
Против смоленских полицейских, остановивших прокурора, возбуждено дело
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 16 Июля 2017 в 18:57:29
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
старик
16.07.2017 в 22:31:23
# 617058
Бля-я-я-ди-и-и!!! Ох**евшие от власти утырки!
поощрить
|
покарать
jumanjiqz
16.07.2017 в 22:53:02
# 617065
Такой бугай и маму позвал!
поощрить (1)
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь