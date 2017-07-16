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Против смоленских полицейских, остановивших прокурора, возбуждено дело
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danilov 16 Июля 2017 в 18:57:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 16.07.2017 в 22:31:23   # 617058
Бля-я-я-ди-и-и!!! Ох**евшие от власти утырки!
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  jumanjiqz 16.07.2017 в 22:53:02   # 617065
Такой бугай и маму позвал!
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