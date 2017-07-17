Алматинка отказалась возвращать волонтерам деньги, пожертвованные для ее дочери

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danilov 17 Июля 2017 в 15:39:24
В мае этого года суд уже вынес решение, согласно которому Жаксылыкова обязана вернуть фонду 10 миллионов тенге, которые предназначались на операцию. Волонтеры смогли доказать, что средства не были использованы по назначению, в связи с чем предложили отдать их другим семьям, чьи дети нуждаются в дорогостоящей операции. Однако 20 июня алматинка подала на апелляцию, слушания должны состояться в следующие два месяца.
"Это деньги, которые собирались для моей дочери, деньги народа. Эти деньги никогда не будут возвращены Маулену (Алгазы - лидер волонтерского движения "Қайырымды жандар" - прим. авт.). Моя дочь Жанель все еще лежит в больнице в Аксае, деньги уходят на ее лечение. Столько анализов приходится сдавать, много денег после операции уходит. Только Всевышнему известно, вылечится она или нет. Ей пожизненное лечение нужно. А Маулена вообще не интересует состояние здоровья моей дочки, ни разу не спрашивал еще. Ему главное эти деньги вернуть. Я надеюсь, что не все суды одинаковы и на апелляции будет вынесено справедливое решение. Если нет, то я пойду дальше, до Верховного суда", - отметила Акмарал Жаксылыкова.
Между тем юрист Жанна Шапатова, которая представляет интересы благотворительного фонда, хочет доказать новые факты. Она заявила, что нашла документы, подтверждающие покупку жилья Жаксылыковой после перевода денег на ее счет.
"На днях Департамент юстиции даст мне ответ, где написано о том, когда и как она купила квартиру. То есть 30 ноября прошлого года ей были переданы деньги от благотворительного фонда. И 20 декабря она покупает квартиру. Факт купли-продажи подтвердили в департаменте. Как она могла купить квартиру, если у нее не было денег на лечение дочери? Сейчас она не хочет в добровольном порядке отдавать деньги", - отметила юрист.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/almatinka-otkazalas-vozvraschat-volonteram-dengi-322317/
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