Почти двум тысячам казахстанцев запрещен въезд в Турцию

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едридмадрид 17 Июля 2017 в 17:28:49
В докладе сообщается, что среди прочих мер, предпринимаемых правительством Турции в борьбе с распространением международного терроризма, - создание подразделения анализа рисков, в задачи которого, в частности, входит предотвращение проникновения на территорию страны лиц, связанных с террористическими организациями.
С момента своего создания в апреле 2014 года данные подразделения проверили 17500 иностранцев, подозреваемых в связях с террористическими группировками, и депортировали 4550 из них.
Также говорится, что Турция поместила 53781 иностранца в бан-лист («черный список») из-за их связей с террористическими организациям и опасений попыток с их стороны проникновения через территорию Турции в зоны боевых действий.
Среди лиц, кому запрещен въезд на территорию Турецкой Республики, 1914 казахстанца, 4128 граждан России, 2651 таджикистанцев, а также 1677 человек из Азербайджана. Больше всего в списке граждан Саудовской Аравии (7523), а из европейских стран - Франции (2622).
Следует отметить, что Турция признала ДАИШ террористической организацией еще в 2013 году по решению Совета министров страны.
http://www.inform.kz/ru/pochti-dvum-tysyacham-kazahstancev-zapreschen-v-ezd-v-turciyu_a3046052
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