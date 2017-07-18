Задержаны подозреваемые в стрельбе в Мангистауской области

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KAN13 18 Июля 2017 в 21:19:38
Поводом для стрельбы, в которой пострадали шесть человек в посёлке Курык, стала обычная ссора между подростками. Об этом рассказал начальник управления криминальной полиции ДВД Мангистауской области подполковник Алтынбек Калиев.
"Вчера, 17 июля, примерно в 23.00 в районную больницу обратились шесть человек с огнестрельными дробовыми ранениями. По факту инцидента полицией была создана следственная группа. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подростки 19-20 лет поссорились между собой. После они вызвали своих "старших", это молодые люди 22-23 лет. Группа молодых людей, примерно 10-15 человек, выехала за пределы посёлка. Там между ними завязалась драка. Один из участников драки произвёл два выстрела", – рассказал подробности инцидента Алтынбек Калиев.
По информации начальника управления криминальной полиции ДВД области, участники драки задержаны. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство с применением оружия" и "Покушение на убийство". Также проводятся мероприятия по изъятию огнестрельного оружия.
Ранее врачи сообщили о состоянии шести пострадавших во время стрельбы. Трое из них находятся в Мангистауской областной больнице в тяжёлом состоянии. В экстренном порядке они были прооперированы.
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