Легко ли в Казахстане не давать взятки?

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Blackadder 19 Июля 2017 в 19:43:05
Но оказалось, что если все делать по закону, то не все так просто.
Зная, что если оплатить в течение недели, то штраф уполовинится, я попытался это сделать на другой день. Но, полицейские предусмотрительно лишили меня этой возможности, поставив мой штраф в базу данных только через неделю.
Ладно, думаю, ради торжества справедливости и борьбы с коррупцией заплачу полностью. Благо для этого, как утверждает, официоз теперь не нужно никуда ехать, а достаточно иметь интернет. Захожу в свой банкинг, нахожу свой штраф, но по какой-то причине оплатить не получается.
Скачиваю приложения на телефон и пытаюсь оплатить через них. Та же история. Ладно, думаю, возможно, это связано с моей технической отсталостью. Поэтому оплачиваю через киви-аппарат, и жду, когда штраф снимут с базы данных. Жду 10 дней – штраф висит.
Собираюсь и еду в дорожную полицию города. Стою в очереди, подхожу к окошку, там меня посылают в дорожную полицию Бостандыкского района. На мой вопрос, где это, отвечают Джандосова – Кунаева. Вначале я, что называется, не врубился. И только выйдя из здания, понял, что эти улицы в этой жизни не пересекаются. Решил, что полицейские от жары глючить стали, махнул рукой и поехал искать Бостандыкскую дорожную полицию. Добрался до компьютера, поиск выдал - Сатпаева 76 А. Собрался, приехал – нет по этому адресу дорожной полиции. Люди говорят, переехали. Это был первый день моих мытарств.
Сегодня с утра поиск в Интернете выдал другой адрес Бостандыкской дорожной полиции - ул. Байтурсынова, 187а, угол ул. Попова. Приехал - нет там никакой дорожной полиции. Врет официальный сайт .
Не буду описывать, как я все же отыскал Бостандыкскую дорожную полицию по адресу Родостовца 205. Приехал, но снять штраф все равно не получилось. Оказалось сегодня у полицейских учебные сборы и приема не будет. Так что завтра будет третий день моих попыток освободится от штрафа.
В этой связи во мне крепнет мысль – а стоила моя принципиальность того времени, которое я потратил? Может все же, проще было дать «на лапу» и не морочить себе голову? Сдается мне, что большинство так и делает.
Вопрос открытый и в первую очередь он адресован нашей власти, в лице Президента, не устающего призывать нас к борьбе с коррупцией. Зачем, господин Президент, ставить телегу впереди лошади? Может вначеле лучше разобраться с теми, кто делает так, чтобы давать взятки было проще, чем следовать букве закона? А уж потом и народ подключится.
Сергей Дуванов
Источник: https://www.facebook.com/sergey.duvanov.14/posts/1560398207344853
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