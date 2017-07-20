Оперативная разработка судьи Хахалевой

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danilov 20 Июля 2017 в 12:03:45
На мой взгляд, судья Хахалева эта одна из ниточек, которая ведет к деятельности грузинской ОПГ на территории России и в частности в Краснодарском крае. Ведь ранее ОПГ возглавлял хорошо известный авторитет дедушка Хасан (Аслан Усоян)
Несколько лет назад в Комсомольской правде была заметка, о том, как этот лидер поставил своих смотрящих в районах Краснодарского края и среди них был вор в законе Реваз Бухникашвили (Пецо), тот самый, который на старом видео, найденном журналистами, упоминает о некой Елене Хахалевой, у которой он гостил на квартире в 90 е годы.
Если предположить, что она и есть нынешняя судья Елена Хахалева, то по сути, мы получаем классический пример внедрения преступной группировкой своего человека в правоохранительную систему государства в нашем случае это судебная власть в Краснодарском крае.
Это был длительный процесс, когда молодую девушку начал продвигать тбилисский криминальный клан деда Хасана в российскую госстрктуру, через ее мужа Роберта Ониковича Зилкимиани ,грузина по национальности , как пишут в СМИ , работавшего в давние времена, водителем одного очень авторитетного человека в Грузии.
Всплывшая история с ее липовым дипломом юриста Тбилисского госуниверситета, говорит о том, что грузинское ОПГ смогло устроить Хахалеву на работу в районный суд. Это вполне реально, ведь в лихие 90е, когда система только формировалась и на местах отсутствовал должный контроль, а при хороших взятках и связях его вообще не было, то можно понять, почему Хахалеву потом назначили судьей не проверив подлинность диплома. А значит, документы, которые подавались на ее представление к должности в законодательный орган Краснодарского края по некоторой части, мог ли быть полностью сфальсифицированы.
Позднее она, конечно, учла этот факт и то, что дело надо как-то прикрыть от вероятных проверок и собственно поэтому официально зачислилась на учебу в Кубанский аграрный университет.
А дальше все было отлично, ее активно продвигал по служебной лестнице криминальный бэкграунд. Цель - поставить на должность председателя Краснодарского краевого суда, как я думаю.
Что такое для грузинской ОПГ свой человек на посту председателя крайсуда? Это просто карт-бланш для криминальной деятельности с большим размахом, а вы все знаете, какая дорогая земля на побережье, сколько стоят порты, оптовые склады оздоровительные комплексы, рынки и т.д. – сотни миллиардов рублей, на которых можно делать преступный бизнес, чем впрочем и занимался один из фигурантов скандала: бывший муж Хахалевой.
Так, что ее почти удалось достичь, ведь госпожа Хахалева стала заместителем председателя краевого суда, то есть у господина Чернова А.Д., а ведь их еще объединяет и кое-какое родство: так ее сын Кирилл Хахалев женат на Анастасии Рязанской, которая приходится родственницей Чернову. Как вы думаете, кого бы он рекомендовал на свой пост, когда бы ушел на пенсию? – ответ очевиден…
Но этому не суждено теперь случиться, коррумпированная судья сделала свой роковой прокол, поэтому и заниматься ее судьбой, теперь должны не журналисты, не квалификационная коллегия крайсуда, а ФСБ и Следственный комитет, так это требует серьезной разработки то, что «проглядели» за все это время правоохранители.
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1631378.html
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Nightwalker 20.07.2017 в 12:07:45 # 619067