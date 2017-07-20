Интерпол удалил Мухтара Аблязова из списка разыскиваемых лиц

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едридмадрид 20 Июля 2017 в 17:52:05
В отношении Аблязова также возбуждены уголовные дела в России и на Украине. Он обвиняется в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в миллиарды долларов, пишет ТАСС.
Уголовное дело против банкира возбудили в 2009, после чего он бежал из Казахстана и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
В июле 2013 Аблязов был арестован во Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в Государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.
Мухтар Аблязов после выхода на свободу из французской тюрьмы в декабре 2016 заявил, что спонсировал революцию в Киргизии в 2005. Весной 2016 он сообщил, что воссоздает движение «Демократический выбор Казахстана».
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4423243
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