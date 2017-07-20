Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Интерпол удалил Мухтара Аблязова из списка разыскиваемых лиц
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 20 Июля 2017 в 17:52:05
Напомним, Специализированный межрайонный суд Алматы по уголовным делам 7 июня 2017 заочно приговорил Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества

В отношении Аблязова также возбуждены уголовные дела в России и на Украине. Он обвиняется в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. Сумма ущерба, нанесенного Аблязовым, оценивается в миллиарды долларов, пишет ТАСС.

Уголовное дело против банкира возбудили в 2009, после чего он бежал из Казахстана и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В июле 2013 Аблязов был арестован во Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита Аблязова направила ходатайство в Государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.

Мухтар Аблязов после выхода на свободу из французской тюрьмы в декабре 2016 заявил, что спонсировал революцию в Киргизии в 2005. Весной 2016 он сообщил, что воссоздает движение «Демократический выбор Казахстана».

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4423243
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь