Мужчина ранил работников прокуратуры и РОВД и застрелил себя в Акмолинской области

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KAN13 20 Июля 2017 в 17:52:38
«20 июля этого года в 14.35 часов, неизвестный, находясь в авто марки Volkswagen Passat, возле административного здания прокуратуры Целиноградского района, произвел выстрел и ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, оказавшегося на месте происшествия в связи со служебной необходимостью», — сообщили в полиции.
«В 14.45 часов, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была найдена автомашина, здесь же было обнаружено тело подозреваемого, который покончил жизнь самоубийством, выстрелом в область сердца», — отмечается в сообщении полиции.
В ДВД отметили, что установлено, что 61- летний подозреваемый проходил в качестве подсудимого по уголовному делу, по факту хищения денежных средств, расследуемому антикоррупционной службой.
«Оружие изъято и направлено на экспертизу. Ведется следствие. Состояние пострадавших стабильное, оказана своевременная медицинская помощь», — заявили в ДВД области.
Источник: Tengrinews
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