Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Приговор стрелявшему в правоохранителей вынесут после его смерти
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 21 Июля 2017 в 12:08:39
АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Приговор подсудимому, который ранил сотрудника прокуратуры и полицейского в селе Акмол, а затем застрелился, все равно будет вынесен, считает судья Верховного суда Ербол Рахимжанов.

В четверг, 20 июля в поселке Акмол под Астаной у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области гендиректор РГП «Казводхоз» О. Жампозов выстрелил в прокурора и следователя, а потом застрелился сам. Стрелявший был обвиняемым по делу о присвоению госсредств в размере более 600 миллионов тенге, обвинитель просил для него 5 лет лишения свободы.

«Дело может быть прекращено только в отношении него в связи со смертью, но сейчас до приговора об этом говорить преждевременно, неправильно: мы же не знаем, какой приговор будет, может оправдательный приговор будет. То есть до приговора, до принятия решения судом это все еще не подлежит обсуждению», — сказал судья Верховного суда Ербол Рахимбеков в кулуарах расширенного заседания судей Казахстана.

«Если судья ушёл в совещательную комнату, то он по-любому будет оглашать приговор. Он будет исходить от обстоятельств происшествия, если у него ещё есть время», — добавил он.

По словам судьи ВС, в настоящее время обстоятельства дела по стрельбе в должностных лиц неизвестны, но он предположил, что мотивами могла быть личная неприязнь к гособвинителю, основанная на его позиции в деле, по которому Жампозов проходил обвиняемым.

А как ты проводишь время с собакой?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  N@VIGATOR 21.07.2017 в 12:18:01   # 619376
Quote:
А как ты проводишь время с собакой?

А это тут причём?
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь