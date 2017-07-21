Приговор стрелявшему в правоохранителей вынесут после его смерти

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Приговор подсудимому, который ранил сотрудника прокуратуры и полицейского в селе Акмол, а затем застрелился, все равно будет вынесен, считает судья Верховного суда Ербол Рахимжанов.
В четверг, 20 июля в поселке Акмол под Астаной у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области гендиректор РГП «Казводхоз» О. Жампозов выстрелил в прокурора и следователя, а потом застрелился сам. Стрелявший был обвиняемым по делу о присвоению госсредств в размере более 600 миллионов тенге, обвинитель просил для него 5 лет лишения свободы.
«Дело может быть прекращено только в отношении него в связи со смертью, но сейчас до приговора об этом говорить преждевременно, неправильно: мы же не знаем, какой приговор будет, может оправдательный приговор будет. То есть до приговора, до принятия решения судом это все еще не подлежит обсуждению», — сказал судья Верховного суда Ербол Рахимбеков в кулуарах расширенного заседания судей Казахстана.
«Если судья ушёл в совещательную комнату, то он по-любому будет оглашать приговор. Он будет исходить от обстоятельств происшествия, если у него ещё есть время», — добавил он.
По словам судьи ВС, в настоящее время обстоятельства дела по стрельбе в должностных лиц неизвестны, но он предположил, что мотивами могла быть личная неприязнь к гособвинителю, основанная на его позиции в деле, по которому Жампозов проходил обвиняемым.