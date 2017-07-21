Облизавшего женщину девственника из Узбекистана задержали в Москве

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danilov 21 Июля 2017 в 12:25:20
По ее словам, решается вопрос об аресте подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера.
По версии следствия, утром 16 июля мужчина применил насилие к ранее незнакомой ему 28-летней женщине, после чего скрылся.
Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что задержанный — 31-летний приезжий из Узбекистана, который ранним утром набросился на шедшую от метро на работу женщину, целовал и облизывал ее, а также трогал за выступающие части тела. Потерпевшая сразу же после произошедшего обратилась в полицию. Женщина опознала в задержанном напавшего на нее мужчину. Подозреваемый утверждает, что не причастен к преступлению, и вообще до сих пор девственник.
https://lenta.ru/news/2017/07/20/slime/
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MишаМашкевич 21.07.2017 в 13:05:13 # 619397
а узбек меж тем хитрый, по факту не износ. так за домогательство пойдет срок косить.
Цитата: MишаМашкевич от 21.07.2017 13:05:13МАСАРАКШ!
машкара. бедная девушка. идешь на работу, никого не трогаешь, тут какой-та узбек тащит тебя, трогает за сиськи и мать честная .........лижет))))))))))это треш)))))
а узбек меж тем хитрый, по факту не износ. так за домогательство пойдет срок косить.
машкара. бедная девушка. идешь на работу, никого не трогаешь, тут какой-та узбек тащит тебя, трогает за сиськи и мать честная .........лижет))))))))))это треш)))))
а узбек меж тем хитрый, по факту не износ. так за домогательство пойдет срок косить.