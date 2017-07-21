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Облизавшего женщину девственника из Узбекистана задержали в Москве
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danilov 21 Июля 2017 в 12:25:20
В Москве задержали мужчину, напавшего и облизавшего женщину вблизи станции метро «Крылатское». Об этом «Ленте.ру» в четверг, 20 июля, сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По ее словам, решается вопрос об аресте подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера.

По версии следствия, утром 16 июля мужчина применил насилие к ранее незнакомой ему 28-летней женщине, после чего скрылся.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что задержанный — 31-летний приезжий из Узбекистана, который ранним утром набросился на шедшую от метро на работу женщину, целовал и облизывал ее, а также трогал за выступающие части тела. Потерпевшая сразу же после произошедшего обратилась в полицию. Женщина опознала в задержанном напавшего на нее мужчину. Подозреваемый утверждает, что не причастен к преступлению, и вообще до сих пор девственник.

https://lenta.ru/news/2017/07/20/slime/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 21.07.2017 в 12:32:26   # 619384
В 31 год конечно шары гудят, не только оближешь. Бедолага
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  332-712 21.07.2017 в 12:41:51   # 619389
ну, как честный человек, обязан жениться...
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  SVOY 21.07.2017 в 12:52:44   # 619393
Фото тёлочки в студию!
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  babygirl 21.07.2017 в 12:58:17   # 619396
Фото Лизуна!
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  MишаМашкевич 21.07.2017 в 13:05:13   # 619397
машкара. бедная девушка. идешь на работу, никого не трогаешь, тут какой-та узбек тащит тебя, трогает за сиськи и мать честная .........лижет))))))))))это треш)))))
а узбек меж тем хитрый, по факту не износ. так за домогательство пойдет срок косить.
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  Zoggyla 21.07.2017 в 13:09:56   # 619398
Цитата: MишаМашкевич от 21.07.2017 13:05:13
машкара. бедная девушка. идешь на работу, никого не трогаешь, тут какой-та узбек тащит тебя, трогает за сиськи и мать честная .........лижет))))))))))это треш)))))
а узбек меж тем хитрый, по факту не износ. так за домогательство пойдет срок косить.
МАСАРАКШ!
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