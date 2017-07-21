Как Адыл Китай чуть не "наехал" на Дикого Армана

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едридмадрид 21 Июля 2017 в 17:15:04
– Меру пресечения для Адыла Зайнаудина никто не отменял: он содержится в одиночной камере в следственном изоляторе ДКНБ по г. Алматы. Никаких особых преференций в СИЗО, как распространяют слухмейкеры, ему никто не оказывал. Это обычная камера, без удобств, телевизора и золотого унитаза там точно нет, – заявил адвокат криминального авторитета Жан КУНСЕРКИН
Напомним, в конце мая сотрудники КНБ РК и МВД РК провели в Алматы масштабную спецоперацию по пресечению деятельности ОПС Адыл Китая. Задержания проходили в разных частях города при участии бойцов спецподразделений. В ходе операции два члена ОПС оказали активное сопротивление. В результате стрельбы один из сотрудников спецназа получил огнестрельное ранение в ногу. В итоге спецоперации обезврежены 16 лидеров и активных участников ОПС, в том числе и глава группировки 51-летний Адылжан Зайнаудин. По подозрению в связях с ОПС также были задержаны начальник Ауэзовского УВД Алматы, полковник полиции Бахыт Касабеков и криминальный авторитет Руслан Рамазан по кличке Шпек.
По словам адвоката, вместе с Адылом Зайнаудиным арестованы также двое его сыновей – Бахтишат и Мехришат.
– Они находятся в отдельной камере, какие-либо контакты с отцом запрещены, – добавил Жан Кунсеркин.
Как отметил защитник, Адыл Китаю предъявлены обвинения пока по двум статьям Уголовного кодекса – незаконное хранение оружия и создание ОПГ.
– Мой подзащитный не уклоняется от дачи показаний, более того, оказывает всяческое содействие следствию и, если нужно, готов подписать процессуальное соглашение о сотрудничестве. Никакого давления со стороны следствия на него нет, – заверил Жан Кунсеркин. – Я не хочу говорить на данном этапе о доказанности вины и надеюсь на законность и объективность следствия.
Причастна ли группировка Адыл Китая в похищении и убийстве людей, как писали об этом некоторые СМИ, адвокат не стал комментировать, ссылаясь на презумпцию невиновности.
Между тем газете “КАРАВАН” стали известны эксклюзивные подробности этого громкого дела. По поступившей информации от наших источников, близких к следствию, благодаря вовремя проведенной спецоперации силовикам удалось предотвратить смертельную схватку между ОПГ 90-х.
“ОПГ Адыла Китая планировала устроить так называемые разборки с лидером шымкентского ОПГ Арманом Жумагельдиевым по прозвищу Дикий. Широкую криминальную известность Арман получил благодаря штурму шымкентской гостиницы “Турист”. Весной 2005 года там проходила конференция оппозиционного движения “За справедливый Казахстан”, в самый разгар которой в фойе гостиницы ворвалась толпа парней во главе с Жумагельдиевым. Нападавшие загнали аксакалов под столы и попытались избить лидеров оппозиции, в потасовке серьезно пострадал охранник Туякбая. Но осужден Дикий Арман был не за хулиганство, а за незаконный сбыт наркотиков. После выхода из тюрьмы Дикий решил снова заявить о себе, что не понравилось другим лидерам ОПГ, в том числе и Адылу Китаю”, – рассказал нам источник.
Насколько эта версия правдоподобна, адвокат Адылжана Зайнаудина отказался что-либо комментировать, посоветовав дождаться завершения досудебного расследования.
P. S. 19 июля Алмалинский районный суд Алматы продлил еще на четыре месяца содержание под арестом Адылжана Зайнаудина и его сыновей.
https://www.caravan.kz/gazeta/kak-adyl-kitajj-chut-ne-naekhal-na-dikogo-armana-398413/
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