Скончалась девочка, мать которой отказалась переливать кровь из-за религиозных взглядов

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едридмадрид 21 Июля 2017 в 17:32:08
«Но обстоятельства смерти до сих пор не известны ни врачам Национального научного центра материнства и детства, где Виктория прошла несколько курсов химиотерапии, ни даже отцу ребенка. Известно лишь, что Наталья Сусаева увезла дочь в Индию, где она скончалась. Девочка была кремирована, а ее прах захоронен в минувший понедельник в Костанае», - говорится в сообщении Информационно-консультативного центра по вопросам религии.
Ранее сообщалось, что мать девочки Наталья Сусаева являясь свидетельницей Иеговы, по соображениям веры отказывалась от переливания крови. По данным центра, заведующий отделения онкологии Национального научного центра материнства и детства Арман Абенов подтвердил, что никакими сведениями о намерении матери отказаться от операции и лечении в Индии врачи не располагали. В мае маленького пациента готовили к операции, для чего собрали целый консилиум врачей. Но в ночь перед операцией мать, ни сказав ничего врачам, ушла из клиники, несмотря на ухудшение состояния дочери - опухоль увеличилась в объеме. Кроме того, врач отметил, что со стороны членов организации оказывалось давление на медиков. Члены местного представительства «Христианской общины Свидетелей Иеговы» настаивали на использовании заменителей компонентов крови. Однако в этом случае такой подход был невозможен.
Отец девочки, Максим Сусаев, которого, с его слов, даже не уведомили о смерти Виктории и не пригласили на церемонию похорон, намерен подать на бывшую супругу в суд, так как уверен, что она осознанно ушла из больницы, зная, что состояние ребенка ухудшилось, и это может привести к летальному исходу. Он настаивает, что трагедия произошла в виду доктринального запрета на переливание крови, без которого операцию сделать было невозможно.
Представители полиции вполне могут возбудить уголовное дело против матери по ст. 119 УК РК - «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии». Субъективная сторона статьи характеризуется прямым умыслом, то есть человек осознает, что он обязан и имеет реальную возможность оказать соответствующую помощь лицу, находящемуся в заведомо опасном для жизни и здоровья состоянии, и сознательно уклоняется от оказания помощи.
Как отметила директор Ассоциации центров исследования религий Юлия Денисенко, «Свидетели Иеговы» является зарегистрированной религиозной организацией на территории Казахстана.
И это не первый случай в стране, когда из-за религиозных взглядов была допущена смерть ребенка. В Шымкенте 9-месячный младенец умер в больнице потому, что его родители - члены общины «Свидетели Иеговы» - категорически отказались от переливания крови ребенку, о чем написали расписку. Мальчик умер от тяжелых последствий аутоиммунной гемолитической анемии - острой сердечной и почечной недостаточности, отека мозга и легких, отравления организма мочевиной.
http://www.inform.kz/ru/skonchalas-devochka-mat-kotoroy-otkazalas-perelivat-krov-iz-za-religioznyh-vzglyadov_a3047254
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