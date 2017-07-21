В Казахстане не будут запрещать «Свидетелей Иеговы»

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Pole13 21 Июля 2017 в 23:39:41
Наша позиция заключается в том, что эта организация не является экстремистской. И на сегодняшний день планов по ее полному закрытию или какому-то другому давлению на нее в Казахстане нет. Есть единственное требование — соблюдение законодательства.
Вы, наверное, имеете в виду случай в Алматы. Решением суда Алматы деятельность региональной — я подчеркиваю, не республиканской — региональной организации «Свидетелей Иеговы» была приостановлена. Не закрыта, не прекращена, а приостановлена на 3 месяца (это достаточно мягкая форма) за то, что в культовых учреждениях не были соблюдены правила антитеррористической защищенности. Правила антитеррористической защищенности проверяет специальная комиссия из правоохранительных органов. Они обнаружили, что там эти правила не были соблюдены. Вынесли предписание. Но эти замечания не были устранены в срок. Поэтому материалы были переданы в суд. И суд принял решение о приостановлении деятельности на 3 месяца. Если эти замечания будут устранены, то региональная организация сможет продолжить свою деятельность. А в других частях нашей страны эта организация продолжает спокойно работать».
Напомним, 17 июля Верховный суд России признал законной ликвидацию «Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России». Его деятельность признана экстремистской. Несмотря на волну негатива в адрес Минюста России от правозащитных организаций, представителей других религиозных организаций, апелляция была проиграна. Свидетели Иеговы ушли в подполье, многие эмигрируют, так как официально могут попросить политическое убежище в развитых странах.
365info.kz
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