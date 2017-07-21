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Закона.Нет
В Казахстане не будут запрещать «Свидетелей Иеговы»
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Pole13 21 Июля 2017 в 23:39:41
«По нашему законодательству, все религиозные объединения, зарегистрированные в Казахстане, имеют равные права и равны перед законом. И религиозное объединение «Свидетели Иеговы» является зарегистрированным официально в Казахстане религиозным объединением. И поэтому оно действует в соответствии с законодательством.

Наша позиция заключается в том, что эта организация не является экстремистской. И на сегодняшний день планов по ее полному закрытию или какому-то другому давлению на нее в Казахстане нет. Есть единственное требование — соблюдение законодательства.

Вы, наверное, имеете в виду случай в Алматы. Решением суда Алматы деятельность региональной — я подчеркиваю, не республиканской — региональной организации «Свидетелей Иеговы» была приостановлена. Не закрыта, не прекращена, а приостановлена на 3 месяца (это достаточно мягкая форма) за то, что в культовых учреждениях не были соблюдены правила антитеррористической защищенности. Правила антитеррористической защищенности проверяет специальная комиссия из правоохранительных органов. Они обнаружили, что там эти правила не были соблюдены. Вынесли предписание. Но эти замечания не были устранены в срок. Поэтому материалы были переданы в суд. И суд принял решение о приостановлении деятельности на 3 месяца. Если эти замечания будут устранены, то региональная организация сможет продолжить свою деятельность. А в других частях нашей страны эта организация продолжает спокойно работать».

Напомним, 17 июля Верховный суд России признал законной ликвидацию «Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России». Его деятельность признана экстремистской. Несмотря на волну негатива в адрес Минюста России от правозащитных организаций, представителей других религиозных организаций, апелляция была проиграна. Свидетели Иеговы ушли в подполье, многие эмигрируют, так как официально могут попросить политическое убежище в развитых странах.

365info.kz
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  Pole13 22.07.2017 в 00:34:32   # 619548
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  Stalker77 22.07.2017 в 01:49:42   # 619560
Молодцы. Проявили гибкость и объективность.Я не поддерживаю и не разделяю их религиозных взглядов,но еще более далек от идей разделения,противопоставления по какому-либо признаку/основанию или обособления и дискредитации их последователей в глазах окружающих или в пользу какой-либо другой религиозной общины. А потому всякое давление по религиозному признаку не будет мною поддержано и более того ,как граждане страны они в равной мере также должны быть гарантированно защищены от дискриминации и посягательств на базовые права и свободы по конституции.И это высший приоритет в построении социального общества высоконравственных граждан с равными возможностями для всех,где все четыре его сферы: экономическая, политическая, социальная и духовная, органичны и культивируют взаимную терпимость,транспарентность взаимодействия и мирного сосуществования между всеми социальными группами и организациями.
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