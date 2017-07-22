Пьяного пилота "Эйр Астаны" сняли с рейса в Амстердаме

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danilov 22 Июля 2017 в 14:56:23
Источник из Амстердама сообщил о том, что 20 июля на борту одного из самолётов компании "Эйр Астана", вылетающего из Нидерландов, второй пилот Султан Нурмаганбетов был снят с рейса в наручниках и доставлен в участок, сообщил Денис Кривошеев на своей странице в Facebook, сославшись на источник. В сообщении говорится, что анализы выявили 0,7 промилле при допустимой норме 0,09 промилле.
Как стало известно, командир экипажа тоже сдавал анализы. В его крови алкоголя не обнаружили. Наличия алкоголя в крови второго пилота в компании подтвердили.
"Авиакомпания "Эйр Астана" с сожалением сообщает, что 20 июля 2017 года второй пилот воздушного судна не прошёл тест на наличие алкоголя в крови в аэропорту Амстердама. В данный момент проводится внутреннее расследование инцидента. Мы считаем такое поведение непозволительным и примем меры в отношении сотрудника после получения результатов расследования. Приносим свои извинения пассажирам отменённого рейса за причинённые неудобства", – прокомментировали в департаменте по кооперативным коммуникациям АО "Эйр Астана".
В Air Astana все пилоты сдают анализ мочи после печального инцидента с Романом Быковым. У 39-летнего командира воздушного судна после посадки самолёта из Москвы 2 марта 2016 года было обнаружено 1,5 грамма марихуаны. Сам пилот был в состоянии наркотического опьянения.
Спустя месяц задержанного с марихуаной пилота Air Astana приговорили к двум с половиной годам в колонии общего режима.
https://informburo.kz/novosti/eyr-astana-pilot-vozdushnogo-sudna-ne-proshel-test-na-alkogol.html?utm_campaign=7954979&utm_medium=banner&utm_content=27000266&utm_source=news.mail.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лялька от 22.07.2017 15:53:23Да фигня, самолет сам летает.
Блин... пьяный за рулём это жопа. ... а на борту самолёта. .. это вообще за гранью разумного
Блин... пьяный за рулём это жопа. ... а на борту самолёта. .. это вообще за гранью разумного