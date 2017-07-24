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Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
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Гость 24 Июля 2017 в 15:04:50
Расходы на свадьбу дочери судьи Елены Хахалевой в Краснодарском крае составили пять миллионов рублей. К таким выводам пришел краевой совет судей по результатам проведенной проверки, сообщает «Интерфакс».

«Проверка проведена, результаты уже есть. Вся информация о стоимости свадьбы в 2 миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности», — отметил председатель совета судей Владимир Кисляк.

По его словам, все документы, подтверждающие это, находятся в распоряжении совета. Заказчиком мероприятия выступил отец невесты, бывший муж судьи Роберт Хахалев. Все платежные документы выставлены на его имя, пояснил Кисляк.

«Что касается свадебного подарка, мы также направили запросы в ГИБДД. Нам поступил ответ, что за невестой Софьей транспортные средства вообще не значатся, а за ее женихом — Вадимом — числится транспортное средство Toyota Highlander, которое зарегистрировано в 2015 году и не может являться свадебным подарком», — добавил председатель совета.

Ранее 19 июля в Совете судей представили другие данные, полученные по результатам проверки сообщений о тратах на свадьбу дочери судьи Хахалевой. Тогда совет пришел к выводам, что звезды российской эстрады согласились принять участие в празднике без гонораров. При этом расходы на организацию торжества не превысили 2,5 миллиона рублей.

Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда состоялась 10 июня, видеозапись с мероприятия появилась в сети спустя несколько дней. На мероприятии присутствовали звезды эстрады, а его проведение оценили в два миллиона долларов.

По официальным данным с сайта краевого суда, в 2016 году доход Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей.

lenta.ru
«Интерфакс»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 24.07.2017 в 15:18:05   # 619959
Все что заработано непосильным трудом , все пробухали на свадьбе . Совет судей посчитал все со знанием дела и 100 штук в запас оставил . . Где информация про левый диплом ? .
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  КЕДЫ 24.07.2017 в 15:20:16   # 619962
чуть позже еще и выебут кое-кого за длинный язык. все нормально.
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  Zoggyla 24.07.2017 в 15:21:52   # 619963
Своих не сдают!
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  Рамзес 24.07.2017 в 15:34:27   # 619973
Quote:
Вся информация о стоимости свадьбы в 2 миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности»,

Кто бы сомневался.
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  N@VIGATOR 24.07.2017 в 15:40:41   # 619979
А информацию про липовый диплом проигнорировали!
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  Zoggyla 24.07.2017 в 15:43:02   # 619981
Цитата: N@VIGATOR от 24.07.2017 15:40:41
А информацию про липовый диплом проигнорировали!
Это вам липу на уши навесили про диплом
PS. У меня есть знакомая с тремя разными дипломами на три разных фамилии. Сложно ей. Но два замужа - это не х... в стакане.
И по теме. Бывал я в бытность студенческую в универе на юрфаке. Кого там только не было. Закончить его не столь уж и сложно. И диплом будет настоящий.
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  KAN13 24.07.2017 в 16:16:31   # 619994

Zoggyla 24.07.2017 в 15:43:02 # 619981

Числиться студентом можно и в пяти ВУЗах , не сложно , согласен, но полученный диплом должен вноситься в регистрационные документы при выдачи выпускнику ВУЗа .
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  Zoggyla 24.07.2017 в 16:18:04   # 619995
Цитата: KAN13 от 24.07.2017 16:16:31

Zoggyla 24.07.2017 в 15:43:02 # 619981

Числиться студентом можно и в пяти ВУЗах , не сложно , согласен, но полученный диплом должен вноситься в регистрационные документы при выдачи выпускнику ВУЗа .
Ну не была она под замужеской фамилией. Вы изучите этот вопрос.
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  Zoggyla 24.07.2017 в 16:23:03   # 619999
Я сдаюсь. Я просто, как тут уже упоминалось, занял позицию, когда логика выше журналистских домыслов. К Хахалевой это может и не относится, но в жизни ведь так и есть!
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  KAN13 24.07.2017 в 16:26:27   # 620001

В левом дипломе фамилия Хахалева , на сколько я понял , при чем тут замужество ? .
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  Zoggyla 24.07.2017 в 16:31:06   # 620004
Цитата: KAN13 от 24.07.2017 16:26:27

В левом дипломе фамилия Хахалева , на сколько я понял , при чем тут замужество ? .
Хорошо, пофантазируем. Маленькая гордая страна обиделась на бывшего Большого брата. И на запросы от Большого брата дает отрицательные ответы. "Заслужили". Как такой вариант в свете последних общемировых пакостей?
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  Mikado 24.07.2017 в 16:43:10   # 620012
Цитата: Zoggyla от 24.07.2017 16:18:04
Цитата: KAN13 от 24.07.2017 16:16:31

Zoggyla 24.07.2017 в 15:43:02 # 619981

Числиться студентом можно и в пяти ВУЗах , не сложно , согласен, но полученный диплом должен вноситься в регистрационные документы при выдачи выпускнику ВУЗа .
Ну не была она под замужеской фамилией. Вы изучите этот вопрос.


Хахалева - это и есть ее девичья фамилия и она ее не меняла, с ней так и живет. А вот муж ее, Роберт Оникович Хахалев - в "девичестве" Роберт Зилкимиани.

Как то так.
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  GSS 24.07.2017 в 16:52:36   # 620018
Админ! удали мой профиль или предоставь возможность удалить профиль самостоятельно.
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  N@VIGATOR 24.07.2017 в 17:13:06   # 620024
Цитата: Zoggyla от 24.07.2017 15:43:02
Цитата: N@VIGATOR от 24.07.2017 15:40:41
А информацию про липовый диплом проигнорировали!
Это вам липу на уши навесили про диплом
PS. У меня есть знакомая с тремя разными дипломами на три разных фамилии. Сложно ей. Но два замужа - это не х... в стакане.
И по теме. Бывал я в бытность студенческую в универе на юрфаке. Кого там только не было. Закончить его не столь уж и сложно. И диплом будет настоящий.

Вполне допускаю, что инфа про поддельный диплом может быть фейковой. Но тогда судья должна дать опровержение, как в случае со свадьбой. А замалчивание вызывает еще больше вопросов.
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  jumanjiqz 24.07.2017 в 17:54:37   # 620040
Я вижу тут все уже свои расследования провели, покопались в чужой бельишке!? Я не говорю что она там честная судья, но ясень пень что заказали ее. Меня больше поражает как это 2 ляма зеленых посчитали, никто ведь квитанции и чеки не брали и не хранили, главное определение это дали не организаторы и не родственники а посторонние люди!?!?
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