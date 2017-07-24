Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре

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Гость 24 Июля 2017 в 15:04:50
«Проверка проведена, результаты уже есть. Вся информация о стоимости свадьбы в 2 миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности», — отметил председатель совета судей Владимир Кисляк.
По его словам, все документы, подтверждающие это, находятся в распоряжении совета. Заказчиком мероприятия выступил отец невесты, бывший муж судьи Роберт Хахалев. Все платежные документы выставлены на его имя, пояснил Кисляк.
«Что касается свадебного подарка, мы также направили запросы в ГИБДД. Нам поступил ответ, что за невестой Софьей транспортные средства вообще не значатся, а за ее женихом — Вадимом — числится транспортное средство Toyota Highlander, которое зарегистрировано в 2015 году и не может являться свадебным подарком», — добавил председатель совета.
Ранее 19 июля в Совете судей представили другие данные, полученные по результатам проверки сообщений о тратах на свадьбу дочери судьи Хахалевой. Тогда совет пришел к выводам, что звезды российской эстрады согласились принять участие в празднике без гонораров. При этом расходы на организацию торжества не превысили 2,5 миллиона рублей.
Свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда состоялась 10 июня, видеозапись с мероприятия появилась в сети спустя несколько дней. На мероприятии присутствовали звезды эстрады, а его проведение оценили в два миллиона долларов.
По официальным данным с сайта краевого суда, в 2016 году доход Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей.
lenta.ru
«Интерфакс»
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Вся информация о стоимости свадьбы в 2 миллиона долларов, что свадьбу организовала и оплатила судья краевого суда Елена Хахалева, полностью не соответствует действительности»,
Кто бы сомневался.
Цитата: N@VIGATOR от 24.07.2017 15:40:41Это вам липу на уши навесили про диплом
А информацию про липовый диплом проигнорировали!
А информацию про липовый диплом проигнорировали!
PS. У меня есть знакомая с тремя разными дипломами на три разных фамилии. Сложно ей. Но два замужа - это не х... в стакане.
И по теме. Бывал я в бытность студенческую в универе на юрфаке. Кого там только не было. Закончить его не столь уж и сложно. И диплом будет настоящий.
Zoggyla 24.07.2017 в 15:43:02 # 619981
Числиться студентом можно и в пяти ВУЗах , не сложно , согласен, но полученный диплом должен вноситься в регистрационные документы при выдачи выпускнику ВУЗа .
Цитата: KAN13 от 24.07.2017 16:16:31Ну не была она под замужеской фамилией. Вы изучите этот вопрос.
Zoggyla 24.07.2017 в 15:43:02 # 619981
Числиться студентом можно и в пяти ВУЗах , не сложно , согласен, но полученный диплом должен вноситься в регистрационные документы при выдачи выпускнику ВУЗа .
Zoggyla 24.07.2017 в 15:43:02 # 619981
Числиться студентом можно и в пяти ВУЗах , не сложно , согласен, но полученный диплом должен вноситься в регистрационные документы при выдачи выпускнику ВУЗа .
В левом дипломе фамилия Хахалева , на сколько я понял , при чем тут замужество ? .
Цитата: KAN13 от 24.07.2017 16:26:27Хорошо, пофантазируем. Маленькая гордая страна обиделась на бывшего Большого брата. И на запросы от Большого брата дает отрицательные ответы. "Заслужили". Как такой вариант в свете последних общемировых пакостей?
В левом дипломе фамилия Хахалева , на сколько я понял , при чем тут замужество ? .
В левом дипломе фамилия Хахалева , на сколько я понял , при чем тут замужество ? .
Цитата: Zoggyla от 24.07.2017 16:18:04
Цитата: KAN13 от 24.07.2017 16:16:31Ну не была она под замужеской фамилией. Вы изучите этот вопрос.
Zoggyla 24.07.2017 в 15:43:02 # 619981
Числиться студентом можно и в пяти ВУЗах , не сложно , согласен, но полученный диплом должен вноситься в регистрационные документы при выдачи выпускнику ВУЗа .
Zoggyla 24.07.2017 в 15:43:02 # 619981
Числиться студентом можно и в пяти ВУЗах , не сложно , согласен, но полученный диплом должен вноситься в регистрационные документы при выдачи выпускнику ВУЗа .
Хахалева - это и есть ее девичья фамилия и она ее не меняла, с ней так и живет. А вот муж ее, Роберт Оникович Хахалев - в "девичестве" Роберт Зилкимиани.
Как то так.
Цитата: Zoggyla от 24.07.2017 15:43:02
PS. У меня есть знакомая с тремя разными дипломами на три разных фамилии. Сложно ей. Но два замужа - это не х... в стакане.
И по теме. Бывал я в бытность студенческую в универе на юрфаке. Кого там только не было. Закончить его не столь уж и сложно. И диплом будет настоящий.
Цитата: N@VIGATOR от 24.07.2017 15:40:41Это вам липу на уши навесили про диплом
А информацию про липовый диплом проигнорировали!
А информацию про липовый диплом проигнорировали!
PS. У меня есть знакомая с тремя разными дипломами на три разных фамилии. Сложно ей. Но два замужа - это не х... в стакане.
И по теме. Бывал я в бытность студенческую в универе на юрфаке. Кого там только не было. Закончить его не столь уж и сложно. И диплом будет настоящий.
Вполне допускаю, что инфа про поддельный диплом может быть фейковой. Но тогда судья должна дать опровержение, как в случае со свадьбой. А замалчивание вызывает еще больше вопросов.