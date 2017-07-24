Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре

Цитата: N@VIGATOR от

А информацию про липовый диплом проигнорировали! А информацию про липовый диплом проигнорировали!

Это вам липу на уши навесили про дипломPS. У меня есть знакомая с тремя разными дипломами на три разных фамилии. Сложно ей. Но два замужа - это не х... в стакане.И по теме. Бывал я в бытность студенческую в универе на юрфаке. Кого там только не было. Закончить его не столь уж и сложно. И диплом будет настоящий.