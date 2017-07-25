Серийный убийца из Австралии 7 лет прятался в зоопарке, воруя фрукты у слонов

лучше бы в тюрьме сидел: условия там наверное получше были бы!

лучше бы в тюрьме сидел: условия там наверное получше были бы!

Цитата: jumanjiqz от

Думал как это человек не заметно мог прятаться столько времени в зоопарке, только что вычитал что площадь у этого зоопарка 21 га. На такой территории можно было и дальше незаметно жить, спалился на потрохах бедной черепашки... Думал как это человек не заметно мог прятаться столько времени в зоопарке, только что вычитал что площадь у этого зоопарка 21 га. На такой территории можно было и дальше незаметно жить, спалился на потрохах бедной черепашки...

Слоновая черепаха[1][2], или галапагосская черепаха[2] (лат. Chelonoidis elephantopus)[3] — вид сухопутных черепах. Эндемик Галапагосских островов, вид, находящийся под угрозой исчезновения. Является крупнейшим из живущих в настоящее время сухопутных черепах и 10-м по весу среди всех живущих рептилий, достигая веса более 400 кг и длины более 1,8 метров. При продолжительности жизни в дикой природе более 100 лет, галапагосские черепахи являются одними из самых долгоживущих позвоночных. В неволе пойманные особи жили как минимум 170 лет.