Серийный убийца из Австралии 7 лет прятался в зоопарке, воруя фрукты у слонов

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danilov 25 Июля 2017 в 10:48:53
Известный австралийский преступник увеличил свою славу, находясь в бегах целых семь лет. Всё это время он прятался в зоопарке, питаясь черепахами и воруя фрукты у других животных.
Малькольм Наден, бывший скотовод и убийца, за то время, что прятался в зоопарке Нового Южного Уэльса, обезглавил галапагосскую черепаху и съел её внутренности, воровал бананы у слонов, спал на крыше бунгало управляющих и готовил себе еду на их же гриле. Издание Daily Mail анонсировало выход книги на основе семилетних приключений Надена под названием "Подрядчик".
В ней описывается работа охранника, который пытался поймать "бездомного", живущего на территории зоопарка. Он стал замечать, что у других сотрудников пропадает еда, а обёртки от неё находились позже на территории. Также он находил ещё не остывший гриль в пять утра.
Ветеринар рассказал, что видел, как кто-то выбежал из вольера с черепахами, позже они увидели, как неизвестный мужчина высасывал из черепахи кишки, оторвав ей голову. Его арестовали, и оказалось, что это был один из самых известных убийц Австралии. Он убил двух своих родственниц и за их убийство получил 15 лет и 21 год тюремного заключения.
https://life.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Desperado от 25.07.2017 11:12:39
лучше бы в тюрьме сидел: условия там наверное получше были бы!
лучше бы в тюрьме сидел: условия там наверное получше были бы!
И общение в дружном коллективе опять таки.
Цитата: Mikado от 25.07.2017 11:29:40Бессловесных тварей еды лишать!
И общение в дружном коллективе опять таки.
Цитата: Desperado от 25.07.2017 11:12:39
лучше бы в тюрьме сидел: условия там наверное получше были бы!
лучше бы в тюрьме сидел: условия там наверное получше были бы!
И общение в дружном коллективе опять таки.
Цитата: jumanjiqz от 25.07.2017 15:09:36
Думал как это человек не заметно мог прятаться столько времени в зоопарке, только что вычитал что площадь у этого зоопарка 21 га. На такой территории можно было и дальше незаметно жить, спалился на потрохах бедной черепашки...
Думал как это человек не заметно мог прятаться столько времени в зоопарке, только что вычитал что площадь у этого зоопарка 21 га. На такой территории можно было и дальше незаметно жить, спалился на потрохах бедной черепашки...
Quote:
Слоновая черепаха[1][2], или галапагосская черепаха[2] (лат. Chelonoidis elephantopus)[3] — вид сухопутных черепах. Эндемик Галапагосских островов, вид, находящийся под угрозой исчезновения. Является крупнейшим из живущих в настоящее время сухопутных черепах и 10-м по весу среди всех живущих рептилий, достигая веса более 400 кг и длины более 1,8 метров. При продолжительности жизни в дикой природе более 100 лет, галапагосские черепахи являются одними из самых долгоживущих позвоночных. В неволе пойманные особи жили как минимум 170 лет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B0
Не успел он влезть в панцирь,хотел черепахой прикинуться что-ли?) А попался потому что обидел братьев меньших - слонов и убил черепаху,оставалось ждать всего-то каких-то 100-180 лет до её естественной гибели.