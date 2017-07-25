Полицейского из Сатпаева уволили за избиение педофила

Он не пестик взял, тычинку и ксиву. Сотрудники полиции дают присягу и должны быть гарантом законности в любой ситуации. Идиоты которые сегодня орут, что на стороне сержанта, завтра будут воем орать, что нужно расстрелять этих мусоров, которые берут лямами взятки, сбивают пьяными прохожих и тому подобные случаи. Что значит не сдержался, может в тот момент, когда он избивал подследственного, тот выхватил бы табельное оружие. Трезвый рассудок должен быть у сотрудника полиции всегда. Выводы делать рано, остается надеятся на профессионализм следствия. Для тех кто собирается рубить педофилов на мелкой терке, закручивать им яйца в тиски и сыпать соль на рану. Обратитесь к психиаторам, вы ничем от этих педофилов в сущности не отличаетесь.