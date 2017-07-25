Полицейского из Сатпаева уволили за избиение педофила

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jumanjiqz 25 Июля 2017 в 17:15:39
На видео запечатлен непосредственно сам момент рукоприкладства. Молодой сержант сначала настраивает камеру, а затем закрывает полуоткрытую дверь на замок и наносит задержанному несколько ударов ногой в область паха. При этом полицейский матерится и приказывает молчать подозреваемому.
Внимание, присутствует ненормативная лексика!
Данное видео прокомментировали в пресс-службе ДВД области. Согласно их информации, молодой сержант работал конвоиром и уже уволен. "После проведения следственных действий, в тот момент, когда следователь покинул кабинет, один из конвоиров, сержант полиции, допустил рукоприкладство. В настоящий момент в отношении указанного сотрудника полиции начато досудебное расследование по статье 362 УК РК. Сержант полиции уволен из органов внутренних дел и взят под стражу. Его руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщил руководитель пресс-службы ДВД области Бакытжан Кудияров.
Кроме того, в пресс-службе сообщили, что следователь, который вел дело, тоже отстранен от расследования. Уголовное дело по факту изнасилования передано другому следователю.
Между тем жители Сатпаева встали на сторону уволенного сержанта. Люди оставляют комментарии в социальных сетях о том, что полицейский в данном случае поступил правильно. Многие даже пишут, что полицейский слишком мягко поступил с задержанным.
Напомним, пятилетняя жительница города Сатпаева Карагандинской области, пропавшая 23 июля, была найдена в квартире у 50-летнего педофила. Мужчина обманом завлек ребенка к себе домой и надругался. Сейчас правоохранительные органы проводят по данному факту расследование по статье "Изнасилование, совершенное в отношении потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста" УК РК.
Подозреваемый находится в ИВС. Он дал признательные показания. А вот пострадавшая малышка переведена в областную детскую клиническую больницу в Караганду. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. С ней работают психологи.
https://tengrinews.kz/crime/politseyskogo-uvolili-izbienie-podozrevaemogo-pedofila-322960/
Комментарии, по рейтингу, по дате
99denden99 25.07.2017 в 17:26:56 # 620228
alpha_portal 25.07.2017 в 17:51:42 # 620229
P.S. думаю это не единичный случай. А если этот человек не виновен?
Беня Ладен 25.07.2017 в 20:07:34 # 620250
непонятно
колекцию поплнял ...
Цитата: Беня Ладен от 25.07.2017 20:07:34У КОГО ЕСТЬ ДЕТИ ПОЙМУТ. ТАКИХ УРОДОВ НАДО ПОКАЗАТЕЛЬНО НАКАЗЫВАТЬ И ЖЕСТОКО ЧТОБЫ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО . НЕНАДО СВОЮ ГУМАННОСТЬ ВКЛЮЧАТЬ К ТАКИМ УРОДАМ
Он не пестик взял, тычинку и ксиву. Сотрудники полиции дают присягу и должны быть гарантом законности в любой ситуации. Идиоты которые сегодня орут, что на стороне сержанта, завтра будут воем орать, что нужно расстрелять этих мусоров, которые берут лямами взятки, сбивают пьяными прохожих и тому подобные случаи. Что значит не сдержался, может в тот момент, когда он избивал подследственного, тот выхватил бы табельное оружие. Трезвый рассудок должен быть у сотрудника полиции всегда. Выводы делать рано, остается надеятся на профессионализм следствия. Для тех кто собирается рубить педофилов на мелкой терке, закручивать им яйца в тиски и сыпать соль на рану. Обратитесь к психиаторам, вы ничем от этих педофилов в сущности не отличаетесь.
Он не пестик взял, тычинку и ксиву. Сотрудники полиции дают присягу и должны быть гарантом законности в любой ситуации. Идиоты которые сегодня орут, что на стороне сержанта, завтра будут воем орать, что нужно расстрелять этих мусоров, которые берут лямами взятки, сбивают пьяными прохожих и тому подобные случаи. Что значит не сдержался, может в тот момент, когда он избивал подследственного, тот выхватил бы табельное оружие. Трезвый рассудок должен быть у сотрудника полиции всегда. Выводы делать рано, остается надеятся на профессионализм следствия. Для тех кто собирается рубить педофилов на мелкой терке, закручивать им яйца в тиски и сыпать соль на рану. Обратитесь к психиаторам, вы ничем от этих педофилов в сущности не отличаетесь.
Сержант полиции уволен из органов внутренних дел и взят под стражу[/quote [quote]]Почему их не посадят.Посадили уже , к сожалению. Девочку нашли у этого мужика, какие еще нужны доказательства, чтобы отбить ему яйца?
Цитата: старик от 25.07.2017 21:36:49
Даже если так, то это не является поводом для самосуда.
К тому же этим полицай открыл возможность для заявлений о нарушении прав арестованного...
Беня Ладен 26.07.2017 в 00:06:03 # 620301
Цитата: русо от 25.07.2017 21:31:17
Вы правда думаете ужастные показательные казни остановят подобные преступления? Родителям и ребенку, который пострадал уже не помочь смертью преступника. Каждый случай должен рассматривать психиатр и если если человек психически болен, то хоть гвози под ногти загоняй, он не осознает почему это с ним сделали. А если носильник делал это с холодным рассудком, получал удовольствие от садизма, в тюрьме лишенным свободы он получит больший ущерб, чем если его просто убить.