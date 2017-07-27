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Лишенного украинского гражданства Саакашвили ждут следователи Грузии
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Софруджу
27 Июля 2017 в 09:02:05
По сообщениям украинских СМИ, Михаил Саакашвили лишён украинского гражданства. В Грузии его ждёт арест. Не знаю, кому как, а мне его даже жаль.
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