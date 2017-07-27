Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Лишенного украинского гражданства Саакашвили ждут следователи Грузии
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Софруджу 27 Июля 2017 в 09:02:05
По сообщениям украинских СМИ, Михаил Саакашвили лишён украинского гражданства. В Грузии его ждёт арест. Не знаю, кому как, а мне его даже жаль.

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь