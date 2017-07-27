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Крушение ЯК-12 под Жаркентом: прокуратура обнародовала данные о жертвах
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Alexy 27 Июля 2017 в 17:21:36
АСТАНА, 27 июл — Sputnik. Главная транспортная прокуратура РК прокомментировала крушение самолета ЯК-12 в Алматинской области, в результате которого погибли два человека.

По информации ведомства, погибшими оказались пилот и пассажир.

Как сообщили Sputnik Казахстан в прокуратуре Панфиловского района Алматинской области, пилот — Акбергенов Хамит Абдулхамитович 1963 года рождения — являлся уроженцем Карагандинской области. Пассажир — Масимов Масимжан 1978 года рождения — являлся главой крестьянского хозяйства «Аршидинов».

Транспортная прокуратура сообщила со ссылкой на Мининвестразвития РК, что воздушное судно имеет необходимые разрешительные документы (действующие сертификат летной годности и свидетельство о выполнении авиационных работ), а полет был согласован с органами воздушной навигации.

Факт зарегистрирован в КУИ и ЕРДР ЛОВД в аэропорту Алматы по части 3 уголовной статьи 344 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта». Проводятся первоначальные следственные действия.

«Министерством по инвестициям и развитию готовится приказ о назначении расследования авиационного происшествия, в рамках которого будет установлена причина крушения», — добавили в ведомстве.

В четверг утром в десяти километрах севернее Жаркента Алматинской области произошло падение самолета ЯК-12. Воздушное судно выполняло авиахимработы, а именно обработку кукурузных полей. Самолет принадлежал авиакомпании «КАЗАВИА». На борту находились два человека, оба погибли.

Согласно данным комитета гражданской авиации, ТОО «КАЗАВИА» работает на авиационном рынке Казахстана с 1991 года. Всего в использовании у авиакомпании находятся 23 воздушных судна, из них два Як-12М, десять дельталетов, пять Ан-2, два Cessna-188, а также другие воздушные суда малой авиации. Имеет свидетельство на авиационные работы.

По информации на странице «КАЗАВИА» в соцсети, ее основным видом деятельности являются авиационно-химические работы по борьбе с особо опасными вредителями на полях.

«Благодаря накопленному опыту работа ведется в различных регионах и климатических зонах: пустыни и полупустыни; степи и равнины; предгорья и горы в Казахстане, Средней Азии, Пакистане», — говорится в описании.

Также к направлениям деятельности относятся авиаразвлечения: экшн-игры, корпоративные праздники на свежем воздухе, где задействована различная техника, в том числе авиационная, проведение торжеств, интересных поздравлений в полете, а также полеты по маршрутам, свадебные полеты и другое.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mustang 27.07.2017 в 17:53:26   # 620603
Неужели дал порулить????....
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  Pole13 27.07.2017 в 18:03:49   # 620607
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