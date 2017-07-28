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Казахстанцы требуют приравнять мак к наркотическим препаратам
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danilov 28 Июля 2017 в 17:22:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Mustang 28.07.2017 в 17:36:34   # 620851
Ну да,запретите мак...А как же булочки,рулеты с маком???
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  sarmat 28.07.2017 в 17:39:38   # 620853
Мак разный есть кондитерский, опиумный итд
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  МарычЪ 28.07.2017 в 18:16:10   # 620859
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  МарычЪ 28.07.2017 в 18:17:10   # 620861
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