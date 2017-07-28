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Закона.Нет
Казахстанцы требуют приравнять мак к наркотическим препаратам
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danilov 28 Июля 2017 в 17:22:45
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Mustang
28.07.2017 в 17:36:34
# 620851
Ну да,запретите мак...А как же булочки,рулеты с маком???
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sarmat
28.07.2017 в 17:39:38
# 620853
Мак разный есть кондитерский, опиумный итд
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МарычЪ
28.07.2017 в 18:16:10
# 620859
Цитата:
sarmat
от
28.07.2017 17:39:38
Мак разный есть кондитерский, опиумный итд
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МарычЪ
28.07.2017 в 18:17:10
# 620861
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