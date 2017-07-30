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Уголовное дело Гульнары Каримовой
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Гость 30 Июля 2017 в 15:04:40
Узбекистан раскрыл подробности обвинений против дочери Ислама Каримова, взятой под арест.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 30.07.2017 в 16:20:49   # 621166
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  андремас 30.07.2017 в 16:28:09   # 621167
Певииица! Миллиардерша! Красавица.
Турма сидит, айяйяй.
Наверное ещё и просто дура.
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  12АТП2 30.07.2017 в 16:31:49   # 621169
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
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  Zoggyla 30.07.2017 в 16:40:52   # 621170
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Конеш правильно. Но правильнее на латинице.
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  Мура45 30.07.2017 в 16:54:11   # 621172
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)


Ислам-аканын батасы жетпеди
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  Zoggyla 30.07.2017 в 16:59:53   # 621173
Чё думаете, провайдерами казязыка являетесь? Наивные- это просто неуважение к основной массе юзеров.
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  Кино 30.07.2017 в 17:00:29   # 621174
отобрать, посадить, отрахать...
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  Zoggyla 30.07.2017 в 17:08:51   # 621175
У меня был друг казах. Когда я попадал в компанию только казахов, он мне на ухо все переводил и объяснял, спасибо ему. Потом так получилось, что в таких компаниях мы начали общаться только на русском. А если что и проскальзывало, то мне на перебой пытались передать суть. Это было интересно и поучительно! А чего вы хотите?
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  N@VIGATOR 30.07.2017 в 17:38:52   # 621180
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 16:54:11
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)


Ислам-аканын батасы жетпеди


Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
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  Zoggyla 30.07.2017 в 17:43:00   # 621183
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  Амид 30.07.2017 в 18:00:51   # 621186
Прикольно доча заработала все узбеки по миру на заработках а она шикует и это наверно только маленькая часть её капитала есть ещё вторая доча какой справедливый был папа все о народе да о народе переживал
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  MишаМашкевич 30.07.2017 в 18:04:53   # 621188
Не дура она. Просто хахаль дофига на себя брал+ она против мамы своей поперла. За что и получила по 1 число. А там и помогайчики которые давно зуб точили, показали масштаб всей её бурной деятельности отцу.
И все. Вот куда иногда амбиции приводят.
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  N@VIGATOR 30.07.2017 в 18:47:17   # 621203
Quote:
Zoggyla 30.07.2017 в 17:43:00 # 621183

"Ішің күйсе - тұз жала, сыртың күйсе - мұз жала"
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  turebekof 30.07.2017 в 19:07:20   # 621213
"Администрация сайта не разделяет
точку зрения авторов комментатариев."
Татариев исправьте. И ещё, иногда же всё-таки разделяете, так что формулировку надо бы продумать. А так всё нормально, ваш давний читатель и апологет.
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  Marvel 30.07.2017 в 19:12:30   # 621215
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 17:43:00
Цитата: N@VIGATOR от 30.07.2017 17:38:52
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 16:54:11
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)


Ислам-аканын батасы жетпеди


Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Жошь трольчина!


Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.

Иди нахуй отсюда, платная зогиля
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  turebekof 30.07.2017 в 19:22:13   # 621223
А по теме - тот, кто предполагает, что Гугуша могла все свои делишки вытворять без высочайшего дозволения и покровительства любимого папочки, который наверняка сам же всё это и организовывал, тот или плоxо осведомлён, или лицемер. "Широко распростирает СНБ Узбекистана руки свои в дела человеческие."
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  walker 30.07.2017 в 19:26:31   # 621226
В тех эшелонах без лицемерия никак. Это нынче необходимое условие для продвижения и карьерного роста. Даже в супер-пупер СНБ (КНБ, Нацбюро, ФСБ и т.д.)
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  Zoggyla 30.07.2017 в 19:47:31   # 621235
Цитата: Marvel от 30.07.2017 19:12:30
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 17:43:00
Цитата: N@VIGATOR от 30.07.2017 17:38:52
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 16:54:11
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)


Ислам-аканын батасы жетпеди


Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Жошь трольчина!


Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.

Иди нахуй отсюда, платная зогиля
А ты ужаленный и конкретно. Лично тебе я буду теперь писать на френче кириллическими знаками. Культур-мультур слабый у тебя, любитель комиксов.
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  Marvel 30.07.2017 в 19:52:54   # 621238
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 19:47:31
Цитата: Marvel от 30.07.2017 19:12:30
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 17:43:00
Цитата: N@VIGATOR от 30.07.2017 17:38:52
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 16:54:11
[quote name=12АТП2 link=previd=89193#621169 date=1501410709]Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)


Ислам-аканын батасы жетпеди


Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Жошь трольчина!


Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.

Иди нахуй отсюда, платная зогиля
А ты ужаленный и конкретно. Лично тебе я буду теперь писать на френче кириллическими знаками. Культур-мультур слабый у тебя, любитель комиксов.[/quote]

Платный троллинг — действия организованных групп интернет-пользователей, за денежное вознаграждение занимающихся формированием общественного мнения в определённом направлении и манипуляциями общественным мнением в Интернете.
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  Zoggyla 30.07.2017 в 19:56:14   # 621239
Цитата: Marvel от 30.07.2017 19:52:54
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А ты ужаленный и конкретно. Лично тебе я буду теперь писать на френче кириллическими знаками. Культур-мультур слабый у тебя, любитель комиксов.[/quote]

Платный троллинг — действия организованных групп интернет-пользователей, за денежное вознаграждение занимающихся формированием общественного мнения в определённом направлении и манипуляциями общественным мнением в Интернете.[/quote]
Тю э феерик террибль
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  андремас 30.07.2017 в 20:06:50   # 621240
With such money could leave. But sits, it means a fool
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  Zoggyla 30.07.2017 в 20:09:01   # 621241
Цитата: андремас от 30.07.2017 20:06:50
With such money could leave. But sits, it means a fool
Да. С такими бабками можно было устроиться в мире, но... Дура.
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  Zoggyla 30.07.2017 в 20:25:45   # 621245
Что , нацики, правда жот?
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  arhar 30.07.2017 в 20:30:54   # 621247
Quote:
У меня был друг казах
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  Мура45 30.07.2017 в 20:55:05   # 621250
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 17:08:51
У меня был друг казах. Когда я попадал в компанию только казахов, он мне на ухо все переводил и объяснял, спасибо ему. Потом так получилось, что в таких компаниях мы начали общаться только на русском. А если что и проскальзывало, то мне на перебой пытались передать суть. Это было интересно и поучительно! А чего вы хотите?


Интересно. Вот в конце 90-х в Астане, когда русскоязычных ещё было много, так тамошние русскоязычные на полном серьёзе возмущались тем, что казахи, которые по-русски только могли понимать, но не разговаривать, при них разговаривали на казахском. И это в Казахстане! Нормально чо.
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  Ал 30.07.2017 в 21:27:57   # 621256
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