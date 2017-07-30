Уголовное дело Гульнары Каримовой

У меня был друг казах. Когда я попадал в компанию только казахов, он мне на ухо все переводил и объяснял, спасибо ему. Потом так получилось, что в таких компаниях мы начали общаться только на русском. А если что и проскальзывало, то мне на перебой пытались передать суть. Это было интересно и поучительно! А чего вы хотите?