Уголовное дело Гульнары Каримовой

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Гость 30 Июля 2017 в 15:04:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Турма сидит, айяйяй.
Наверное ещё и просто дура.
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49Конеш правильно. Но правильнее на латинице.
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Ислам-аканын батасы жетпеди
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 16:54:11
Ислам-аканын батасы жетпеди
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Ислам-аканын батасы жетпеди
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Цитата: N@VIGATOR от 30.07.2017 17:38:52Жошь трольчина!
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 16:54:11
Ислам-аканын батасы жетпеди
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Ислам-аканын батасы жетпеди
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
MишаМашкевич 30.07.2017 в 18:04:53 # 621188
И все. Вот куда иногда амбиции приводят.
Zoggyla 30.07.2017 в 17:43:00 # 621183
"Ішің күйсе - тұз жала, сыртың күйсе - мұз жала"
точку зрения авторов комментатариев."
Татариев исправьте. И ещё, иногда же всё-таки разделяете, так что формулировку надо бы продумать. А так всё нормально, ваш давний читатель и апологет.
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 17:43:00
Цитата: N@VIGATOR от 30.07.2017 17:38:52Жошь трольчина!
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 16:54:11
Ислам-аканын батасы жетпеди
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Ислам-аканын батасы жетпеди
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.
Иди нахуй отсюда, платная зогиля
Цитата: Marvel от 30.07.2017 19:12:30А ты ужаленный и конкретно. Лично тебе я буду теперь писать на френче кириллическими знаками. Культур-мультур слабый у тебя, любитель комиксов.
Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.
Иди нахуй отсюда, платная зогиля
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 17:43:00
Цитата: N@VIGATOR от 30.07.2017 17:38:52Жошь трольчина!
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 16:54:11
Ислам-аканын батасы жетпеди
Цитата: 12АТП2 от 30.07.2017 16:31:49
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Ислам-аканын батасы жетпеди
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.
Иди нахуй отсюда, платная зогиля
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 19:47:31А ты ужаленный и конкретно. Лично тебе я буду теперь писать на френче кириллическими знаками. Культур-мультур слабый у тебя, любитель комиксов.[/quote]
Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.
Иди нахуй отсюда, платная зогиля
Цитата: Marvel от 30.07.2017 19:12:30
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 17:43:00Жошь трольчина!
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Цитата: N@VIGATOR от 30.07.2017 17:38:52
Ислам-аканын батасы жетпеди
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 16:54:11
[quote name=12АТП2 link=previd=89193#621169 date=1501410709]Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
[quote name=12АТП2 link=previd=89193#621169 date=1501410709]Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Ислам-аканын батасы жетпеди
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.
Иди нахуй отсюда, платная зогиля
Платный троллинг — действия организованных групп интернет-пользователей, за денежное вознаграждение занимающихся формированием общественного мнения в определённом направлении и манипуляциями общественным мнением в Интернете.
Цитата: Marvel от 30.07.2017 19:52:54Тю э феерик террибль
Платный троллинг — действия организованных групп интернет-пользователей, за денежное вознаграждение занимающихся формированием общественного мнения в определённом направлении и манипуляциями общественным мнением в Интернете.[/quote]
А ты ужаленный и конкретно. Лично тебе я буду теперь писать на френче кириллическими знаками. Культур-мультур слабый у тебя, любитель комиксов.[/quote]
Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.
Иди нахуй отсюда, платная зогиля
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 19:47:31
Цитата: Marvel от 30.07.2017 19:12:30Жошь трольчина!
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 17:43:00
Ислам-аканын батасы жетпеди
Цитата: N@VIGATOR от 30.07.2017 17:38:52
[quote name=Мура45 link=previd=89193#621172 date=1501412051][quote name=12АТП2 link=previd=89193#621169 date=1501410709]Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
[quote name=Мура45 link=previd=89193#621172 date=1501412051][quote name=12АТП2 link=previd=89193#621169 date=1501410709]Семиздикти кой гана котереди деген осы, не жетпеди екен осыган)
Ислам-аканын батасы жетпеди
Біреуге жасаған жамандығың міндетті түрде өзіңе қайтады...
Что-то я не понял. Ты сейчас пишешь, чтобы люди здесь на казахском не писали, мол большинство не понимает.
Иди нахуй отсюда, платная зогиля
Платный троллинг — действия организованных групп интернет-пользователей, за денежное вознаграждение занимающихся формированием общественного мнения в определённом направлении и манипуляциями общественным мнением в Интернете.[/quote]
Цитата: андремас от 30.07.2017 20:06:50Да. С такими бабками можно было устроиться в мире, но... Дура.
With such money could leave. But sits, it means a fool
With such money could leave. But sits, it means a fool
У меня был друг казах
Цитата: Zoggyla от 30.07.2017 17:08:51
У меня был друг казах. Когда я попадал в компанию только казахов, он мне на ухо все переводил и объяснял, спасибо ему. Потом так получилось, что в таких компаниях мы начали общаться только на русском. А если что и проскальзывало, то мне на перебой пытались передать суть. Это было интересно и поучительно! А чего вы хотите?
У меня был друг казах. Когда я попадал в компанию только казахов, он мне на ухо все переводил и объяснял, спасибо ему. Потом так получилось, что в таких компаниях мы начали общаться только на русском. А если что и проскальзывало, то мне на перебой пытались передать суть. Это было интересно и поучительно! А чего вы хотите?
Интересно. Вот в конце 90-х в Астане, когда русскоязычных ещё было много, так тамошние русскоязычные на полном серьёзе возмущались тем, что казахи, которые по-русски только могли понимать, но не разговаривать, при них разговаривали на казахском. И это в Казахстане! Нормально чо.
Цитата: Мура45 от 30.07.2017 20:55:05Это могло иметь массовый характер даже в конце 90-х?