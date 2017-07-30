Утебеков попросил Погранслужбу КНБ наказать виновных за «выдуманный штраф»

Взбешен очередным беспределом в аэропорту Алматы! 😡Подруга жены вышла замуж за итальянца. Сохранила гражданство РК.С этого года гражданам 45 развитых стран разрешили гостить у нас без визы 30 дней. Сабира приехала в Казахстан с детьми на весь этот срок. Муж приехал чуть позже в свой отпуск. Даже на ЭКСПО побывали.В аэропорт для возврата в Италию они прибыли в 23:40. До погранконтроля добрались около 00:30.Тут пограничники заявили, что в 00:00 пошел 31-й день. Стало быть, трое детей Сабиры полчаса как незаконно топчут священную казахскую землю. 🙄Сабира резонно недоумевала, как можно наказывать детей. Пограничники ОБЯЗАНЫ были пропустить их. Вместо этого они милостиво предложили ей с мужем возвращаться в Италию, а малолетних правонарушителей оставить в Казахстане. 😒На рейс семью так и не пустили, не взирая на весь идиотизм ситуации.ШТРАФА или иной ответственности за просрочку пребывания детей-иностранцев НЕТ!! Это пробел в КоАП и проблема наших властей, а не иностранцев.Но на утро миграционная полиция Алмалинского района все равно НЕЗАКОННО оштрафовала саму Сабиру как "принимающее лицо" по ч. 1 статьи 518 КоАП РК. 😮 Это бред феерический!Вот определение из ст. 1 Закона о миграции: "10-1) принимающее лицо – гражданин Республики Казахстан, иностранец и лицо без гражданства, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИЕ в Республике Казахстан, или юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан, ХОДАТАЙСТВУЮЩИЕ о приглашении иммигрантов в Республику Казахстан для временного проживания и (или) ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ место для их проживания".Наша знакомая не принимала детей, а сама с ними приехала из Италии в Казахстан. И она постоянно проживает в Италии, а не в Казахстане. Сабира не подавала в миграционную полицию ходатайство об их приглашении, не предоставляла им места для проживания! Она ничего не нарушала!!Так Сабира потеряла кучу времени, нервов, 700 евро на замене билетов и 100 евро на штраф. Без взяток в полиции удалось обойтись только из-за того, что моя жена тоже адвокат.Я прошу прокуратуру и МВД отменить этот выдуманный штраф, а Погранслужбу КНБ наказать виновных, превысивших полномочия!И ведь то же самое происходит с нашими гражданами за долги! Когда у нас перестанут снимать людей с рейса, портить им жизнь, убивать наш туризм? 😔Мусин Багдат, пожалуйста, создайте в аэропортах условия для немедленной оплаты штрафов и долгов! Давайте повернемся к цивилизации лицом, а не другим местом.На фото крохотная итальянская нелегалка в шоке от своей исторической родины. 😃