Многомиллионная свадьба за 5 дней

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danilov 31 Июля 2017 в 11:02:37
Я готов был поверить, что часть звезд была просто гостями на празднике.
Я готов был поверить, что у судьи может быть муж бизнесмен.
Я готов был в это все поверить, пока они не представили доказательства стоимости этой свадьбы.
Исходя из этого акта свадьба состоялась 10 июня 2017 года.
Договор на мероприятие был заключен 1 июня, а оплата произведена только 9 июня. То есть, буквально за неделю многомиллионная свадьба не была забронирована?!? Еще 1 июня они еще не знали где будут ее праздновать?! Что это за филькина грамота? Договор на оборудование, был заключен только 5 июня, за 5 дней до свадьбы! 10 июня (день свадьбы) это суббота, а договор заключили только в понедельник.
Я сомневаюсь что я в Москве за неделю смогу организовать свадьбу. Роберту Хахалеву нужно такими темпами не землей заниматься, а организацией праздников. Я прекрасно понимаю что на самом деле все бронировалось и оплачивалось гораздо раньше, просто это прекрасно характеризует правдивость этих бумажек.
Краснодарский совет судей не проводил проверку Елены Хахалевой
Согласно государственной автоматизированной системе РФ "Правосудие", последнее заседание Краснодарского совета судей прошло 1 августа 2016 года.
(188 Кб)
О проведенной проверке и ее удовлетворительных результатах журналистам сообщил председатель Совета Владимир Кисляк в понедельник 24.07.2017.
Однако, среди продемонстрированных в репортаже документов, об оплате свадьбы дочери Елены Хахалевой, отсутствовали какие-либо чеки контрольно-кассовых терминалов.
для суда такие документы без чеков ККТ априори не являются доказательством и ничтожны в юридическом смысле.
http://kda.ssrf.ru/menu/654/
Комментарии, по рейтингу, по дате
По-моему тут гораздо должно быть сложнее: аренда помещения, транспорта, еда, алкоголь, ведущий, фотографы, съемка, одежда, дизайн, антураж, ведущие, музыканты, торт, девичник, мальчишник, охрана и т.д., и т.п. Ну то есть это огромный комплекс затрат.