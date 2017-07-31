Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Многомиллионная свадьба за 5 дней
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Июля 2017 в 11:02:37
Знаете, я готов был поверить что свадьба не стоила 2 млн долларов.
Я готов был поверить, что часть звезд была просто гостями на празднике.
Я готов был поверить, что у судьи может быть муж бизнесмен.
Я готов был в это все поверить, пока они не представили доказательства стоимости этой свадьбы.


600x318
(264,62 Кб)

600x517
(329,3 Кб)

600x365
(234,38 Кб)


Исходя из этого акта свадьба состоялась 10 июня 2017 года.
Договор на мероприятие был заключен 1 июня, а оплата произведена только 9 июня. То есть, буквально за неделю многомиллионная свадьба не была забронирована?!? Еще 1 июня они еще не знали где будут ее праздновать?! Что это за филькина грамота? Договор на оборудование, был заключен только 5 июня, за 5 дней до свадьбы! 10 июня (день свадьбы) это суббота, а договор заключили только в понедельник.
Я сомневаюсь что я в Москве за неделю смогу организовать свадьбу. Роберту Хахалеву нужно такими темпами не землей заниматься, а организацией праздников. Я прекрасно понимаю что на самом деле все бронировалось и оплачивалось гораздо раньше, просто это прекрасно характеризует правдивость этих бумажек.

Краснодарский совет судей не проводил проверку Елены Хахалевой

Согласно государственной автоматизированной системе РФ "Правосудие", последнее заседание Краснодарского совета судей прошло 1 августа 2016 года.


1192x991
(188 Кб)


О проведенной проверке и ее удовлетворительных результатах журналистам сообщил председатель Совета Владимир Кисляк в понедельник 24.07.2017.

Однако, среди продемонстрированных в репортаже документов, об оплате свадьбы дочери Елены Хахалевой, отсутствовали какие-либо чеки контрольно-кассовых терминалов.

для суда такие документы без чеков ККТ априори не являются доказательством и ничтожны в юридическом смысле.

http://kda.ssrf.ru/menu/654/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 31.07.2017 в 11:08:01   # 621391
Если бы следственные органы действительно хотели, то нашли бы и оригиналы доков и реальное подтверждение ст-ти мероприятия. Раз так быстро все замяли, значит за судьей стоят "большие" люди и кому-то очень важна ее незапятнанная репутация.
поощрить (1) | покарать
  SVOY 31.07.2017 в 11:30:21   # 621401
Да какая разница? Все помямлим и забудем. Йух эта власть на всех ложила
поощрить (1) | покарать (1)
  Ева1986 31.07.2017 в 11:38:32   # 621404
Ну и раз речь зашла о липе, то что такое затраты на свадьбу, как это можно одним чеком оплатить все?
По-моему тут гораздо должно быть сложнее: аренда помещения, транспорта, еда, алкоголь, ведущий, фотографы, съемка, одежда, дизайн, антураж, ведущие, музыканты, торт, девичник, мальчишник, охрана и т.д., и т.п. Ну то есть это огромный комплекс затрат.
поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь