Мать-одиночка из Актобе не может отсудить квартиру у «Свидетелей Иеговы»

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danilov 01 Августа 2017 в 16:53:19
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Человек отблагодарил того, кто за ним ухаживал в последние его годы жизни. И не важно кому она оставила свое наследство - Свидетелям, мусульманину, православному, буддисту, кришнаиту или атеисту. При чем тут религия?
А что же такой "хорошей" внучке бабушка по-хорошему дом не оставила... Да и срок разборок какой-то странный получается - 6 год пошел...
Так когда бабушка умерла? Или еще при жизни "внучка" не подсуетилась вести себя достойно нормального завещания...
Странная история со странной внучкой...
-Перепишите на нас свою квартиру
-Что???
-Ой, не с того начали. Вы верите в бога?