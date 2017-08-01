Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Мать-одиночка из Актобе не может отсудить квартиру у «Свидетелей Иеговы»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Августа 2017 в 16:53:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GSS 01.08.2017 в 17:04:46   # 621655
За бабушкой ухаживали до самой ее смерти и родным, если таковые имелись(это еще надо доказать), она не нужна была. "Бабушка, кажется, ничем не болела..."-она даже не знала о состоянии своей бабули, не то чтобы принимать участие в ее жизни.
Человек отблагодарил того, кто за ним ухаживал в последние его годы жизни. И не важно кому она оставила свое наследство - Свидетелям, мусульманину, православному, буддисту, кришнаиту или атеисту. При чем тут религия?
поощрить (2) | покарать (1)
  Абориген 01.08.2017 в 17:29:31   # 621667
Да... соблазнительно ведь под шумок вокруг свидетелей свою жилищную проблемку за счет "неудобных верующих" и СМИ пытаться порешать.
А что же такой "хорошей" внучке бабушка по-хорошему дом не оставила... Да и срок разборок какой-то странный получается - 6 год пошел...
Так когда бабушка умерла? Или еще при жизни "внучка" не подсуетилась вести себя достойно нормального завещания...
Странная история со странной внучкой...
поощрить (1) | покарать
  titus 01.08.2017 в 17:34:44   # 621670
По закону все чисто, бабушка при жизни отблагодарила тех, кто за ней ухаживал, необходимо привлечь свидетелей, соседей, зафиксировать что они скажут, Юлю эту проверить. Мне кажется что безнадежный случай для не составлявшейся наследницы.
поощрить (1) | покарать
  Софруджу 01.08.2017 в 18:02:13   # 621678
Повторюсь
-Перепишите на нас свою квартиру
-Что???
-Ой, не с того начали. Вы верите в бога?
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 01.08.2017 в 18:09:16   # 621679
История мутная и сектанты то же мутные.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь