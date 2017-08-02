В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA

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строитель 01 Августа 2017 в 18:36:03
По его словам, стрельба началась во время перевозки обвиняемых в лифте. Они завладели оружием конвоя. Началась перестрелка, в результате которой трое обвиняемых погибли, еще двое ранены.
В то же время адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из фигурантов, заявила РИА Новости, что убиты четверо подсудимых. «Я говорила с руководителем следственной группы. По его данным, четверо из 11 подсудимых убиты», — сказала юрист.
Ранее во вторник, 1 августа, сообщалось, что ранения получили женщина-пристав и сотрудник конвоя.
Предположительно, было произведено два десятка выстрелов. Сотрудников и посетителей эвакуировали из здания.
Лента ру
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Почему их с 2014 года изоляторе не замочили.
Видать, всем бабки платили.
Цитата: Софруджу от 02.08.2017 01:10:09
Круто! Круче, чем в кине
Круто! Круче, чем в кине
Насмотрелись боевиков, со всеми вытекающими.
Пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова уточнила имена напавших на конвой участников банды ГТА. «В ходе перестрелки были ликвидированы трое нападавших — Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов»,— рассказала госпожа Осипова «Интерфаксу». Один из застреленных — брат убитого при задержании в 2014 году руководителя банды Ибайдулло Субханова.
По словам Натальи Осиповой, ранения получили Фазилитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов.
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Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3373015
По словам Натальи Осиповой, ранения получили Фазилитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов.
...
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3373015