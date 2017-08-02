Суд Москвы приговорил журналиста «Новой газеты» к принудительному выдворению в Узбекистан

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Августа 2017 в 15:56:57
Журналист заявил, что не признает вину. «Нет, не признаю. Уже три года прохожу процедуру получения статуса. Теперь пытаюсь получить временное убежище», — сказал он. Гражданин Узбекистана Нурматов подчеркнул, что, по его мнению, находится на территории России легально: «Хочу, чтобы вы учли, что все родственники являются гражданами России: сестра, мать, брат». По заявлению журналиста, он выпускник российской школы, а в Узбекистан уезжал получать гражданство. «В 2008 году покинул Узбекистан окончательно и возвращаться туда не намереваюсь», — сообщил суду молодой человек.
Ранее издание сообщало, что после окончания школы Нурматов некоторое время жил в Узбекистане, но восемь лет назад вынужден был вернуться в Россию, потому что спецслужбы Узбекистана принуждали его к сотрудничеству как гражданского активиста. В России Али начал сотрудничать с правозащитниками — работал с «Гражданским содействием», Amnesty International, стал писать для «Новой газеты».
Во время заседания специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко дала свидетельские показания о том, что в Узбекистане Нурматов подвергался пыткам. По мнению сотрудников МВД, Нурматов с 2011 года находится в России нелегально. Также они заявили, что «данный гражданин находится без документов, уклоняется от выезда». Журналист пояснил, что в 2012 году он потерял паспорт и боялся выходить из квартиры, так как проходил психологическую реабилитацию после пыток.
Напомним, журналиста Худоберди Нурматова задержали накануне рядом со зданием редакции «Новой газеты». Как сообщало издание, мужчину под предлогом проверки документов остановил сотрудник полиции. Полицейские сопроводили его в машину и сказали, что повезут в ОВД Басманного района для установления личности. В отделе на Нурматова составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»). После этого журналиста отвезли в Басманный суд Москвы.
Это не первое задержание Нурматова — в марте его задерживали у подъезда собственного дома в Москве. Как сообщало издание, тогда журналист пытался получить временное убежите на территории РФ. В мае стало известно, что МВД РФ отказало мужчине в предоставлении убежища в России, после чего молодой человек подал апелляционную жалобу. Следуя российскому законодательству, до рассмотрения жалобы судом журналист может находиться на территории страны.
https://www.znak.com/2017-08-02/sud_prigovoril_zhurnalista_novoy_ga zety_k_prinuditelnomu_vydvoreniyu_v _uzbekistan
Комментарии, по рейтингу, по дате