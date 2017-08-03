Супруги в США почти 10 лет насиловали приемного сына из России

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danilov 03 Августа 2017 в 16:47:07
По их данным, супруги Ральф Флинн, которому 73 года, и Каролин Флинн, которой 44, признали себя виновными и пошли на сделку с правосудием. Муж получит 24 года тюрьмы, жена - 12 лет. Ральф Флинн признался в насильственных действиях сексуального характера против приемного сына Денниса Флинна в течение десяти лет, начиная с того момента, когда мальчику было девять лет. Каролин Флинн призналась, что присоединилась к преступным действиям мужа, когда их приемному сыну было 15 лет.
По заявлению зампрокурора округа Санта-Клара Оан Тран, подвергшийся насилию усыновленный ребенок сейчас ведет вполне нормальную жизнь. "У него есть подруга, работа и место, где жить. Он смог по-настоящему восстановиться", - сказала Тран.
По словам прокурора, сделка обвиняемых с правосудием позволила жертве не свидетельствовать публично в суде. "Дело разрешилось отлично. Мы фактически имеем пожизненный приговор для Ральфа Флинна и длительный тюремный срок для его жены", - добавил он.
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Nightwalker 03.08.2017 в 18:44:17 # 622419