«Золотая судья» Хахалева: портрет на фоне кубанской коррупции

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danilov 07 Августа 2017 в 11:30:24
На сегодняшний день история вокруг члена президиума Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой имеет как минимум пять пластов. Во-первых, это свадьба дочери судьи, благодаря которой вся страна узнала о нравах и вкусах представителей кубанского правосудия. Во-вторых, ряд темных эпизодов из прошлого Елены Хахалевой, в которых фигурируют ее грузинские связи. В-третьих, роль Хахалевой и ее коллег в вынесении сомнительных судебных решений по земельным спорам в Краснодарском крае. В-четвертых, сама глубокая традиция кубанской клановости, частным случаем которой и является история судьи Хахалевой. Наконец, возникает общий вопрос: почему в ситуацию с коррупцией на Кубани до сих пор активно не вмешивался федеральный центр?
Первый сюжет, который и стал поводом для скандала — шикарная свадьба дочери Елены Хахалевой, — по большому счету, уже отыгран. Вскоре после того, как фото и видео со свадьбы разошлись по соцсетям и топовым СМИ, Совет судей Краснодарского края провел собственную проверку, которая показала, что реальный бюджет свадьбы составлял не $ 2 млн, как утверждалось в сетевых публикациях, а всего несколько миллионов рублей, причем платил за все супруг судьи, бизнесмен Роберт Хахалев, с которым она к тому же давно в разводе.
Незадолго до публикации результатов проверки то же самое официально заявила сама Елена Хахалева в интервью «Коммерсанту», и было бы странно, если бы Совет судей, членом которого она является, пришел бы к какому-то иному выводу — корпоративная солидарность в судейском корпусе не дала слабину. Кроме того, публично высказались выступавшие на свадьбы артисты, заявив, что никаких гонораров они не получали и присутствовали на свадьбе исключительно как «друзья семьи».
В принципе, при желании историю со свадьбой можно «копать» и дальше, но постоянно пополняющаяся фактура, связанная с именем Елены Хахалевой, оказалась настолько богата, что вряд ли стоит останавливаться только на этом эпизоде. Хотя кубанский Совет судей сейчас педалирует именно его — председатель совета Владимир Кисляк уже заявил о возможности обращения в Адвокатскую палату Москвы и Минюст РФ с просьбой проверить действия адвоката Сергея Жорина, который и распространил информацию о том, что свадьба судейской дочери обошлась в $ 2 млн.
Не исключено, что реальные расходы на свадьбу были гораздо меньше, однако это не отменяет второй блок вопросов к Елене Хахалевой, связанный с ее грузинскими связями, которые, судя по всему, тянутся еще в советское прошлое (по некоторым данным, Хахалева познакомилась со своим будущим мужем Робертом, тогда носившим фамилию Зилкимиани, отдыхая на курортах советской Грузии). Здесь появляются еще два скандальных эпизода: полученный Хахалевой в 1991 году диплом Тбилисского госуниверситета по специальности «юриспруденция», подлинность которого оказалась под вопросом, и возможные связи с грузинским криминальным авторитетом Резо («Пецо») Бухникашвили.
Относительно тбилисского диплома Хахалева тоже высказалась в упомянутом интервью — мол, сами помните, что творилось в Грузии в 1991 году, поэтому пришлось получать второе юридическое образование в Краснодаре, однако видеозапись допроса Бухникашвили в 1997 году в Краснодаре, где из его уст звучит имя «ХахалЭва Лена», судья не комментирует. Совет судей Краснодарского края утверждает, что направил в Тбилисский университет запрос о подлинности диплома судьи, но получение ответа затянулось из-за того, что между Россией и Грузией нет дипломатических отношений и все официальные контакты идут через третью сторону — Швейцарию. Тем не менее, копию ответа Тбилисского университета на аналогичный запрос, где сказано, что Хахалева никогда там не училась, можно легко найти в сети. Непонятно, правда, какой «доброжелатель» судьи этот запрос инициировал.
Третий пласт судейского скандала касается предполагаемой роли Елены Хахалевой и других кубанских судей в скандальных историях с рейдерскими захватами земель в Краснодарском крае. Здесь история выходит далеко за рамки частного эпизода и приобретает вполне системный характер. Достаточно вспомнить, что одним из главных мотивов прошлогодних «тракторных маршей» и других акций кубанских «вежливых фермеров» было именно наведение порядка в судах, которые регулярно принимают решения в пользу крупных агрохолдингов и отдельных граждан, ведущих планомерный захват земель. Имя Елены Хахалевой как человека, контролирующего все земельные дела в краевом суде, в этом контексте звучало неоднократно, а о своеобразной деятельности ее (бывшего) супруга Роберта Хахалева некоторые СМИ писали еще задолго до того, как кубанские фермеры решились на открытый протест.
Например, еще в 2009 году в газете «Крестьянин» появился большой репортаж о том, как отнимают земли у фермеров в Новопокровском районе Краснодарского края, в котором все нити сходились именно к Роберту Хахалеву. Однако последний, как оказалось, официально вообще не имел отношения к местным сельхозактивам. Показательная фраза из материала «Крестьянина»: «Я заинтересованное лицо, — застенчиво произнёс Хахалев. — Курирую это хозяйство».
Похожая ситуация сохраняется и до сегодняшнего дня. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Роберт Хахалев является действующим совладельцем семи коммерческих структур, но ни одна из них не имеет отношения к АПК. Хотя за глаза Хахалева называют одним из крупнейших латифундистов Кубани, теневым владельцем значительной части земель Новопокровского района. Кроме того, семье Хахалевых приписываются интересы в разделе земель и других сельхозактивов кущевских бандитов Цапков, который длится уже седьмой год. В этом сюжете уже в скором будущем может появиться новая серия разоблачений, если в ходе следствия заговорит бывшая судья Кущевского райсуда Светлана Мартынова, которая недавно была задержана в Москве и помещена под арест в Ростове-на-Дону. Мартынова считается человеком из ближайшего окружения Елены Хахалевой, курировавшим раздел «наследства» Цапков.
В «земельном» блоке вопросов, который недавно был акцентирован в сюжете телеканала «Россия-1», самое главное заключается в том, что вся эта система принятия судебных решений в пользу рейдеров выстраивалась не один год и даже не одно десятилетие — и здесь мы переходим к следующему, еще более масштабному кругу проблем — неискоренимой клановости в рядах кубанской «элиты». Семья Хахалевых в этом отношении более чем показательный пример. Наталия Хахалева, сестра Елены Хахалевой, является председателем судебного состава Арбитражного суда Краснодарского края. Сын Елены Хахалевой Кирилл, согласно ряду источников, женат гражданским браком на внучке председателя краевого суда Александра Чернова, занимающего свой пост уже почти четверть века. В возрасте 22 лет Кирилл Хахалев был избран депутатом Законодательного собрания Краснодарского края по региональному списку «Единой России», став членом комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. А Виктория Бекетова, дочь Владимира Бекетова, бессменного спикера кубанского парламента, является судьей Коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда.
Таких примеров, когда разные ветви власти образуют замкнутый круг, смыкаясь с родственным бизнесом, на Кубани более чем достаточно. По большому счету, клановость — это давняя традиция региона: достаточно вспомнить знаменитое «Сочинско-краснодарское дело» 1982−1983 годов, в ходе которого лишились постов несколько тысяч сотрудников кубанских партийных и советских органов, начиная с первого секретаря крайкома Сергея Медунова. Однако этот, безусловно, громкий эпизод не имел такого мощного резонанса, как шедшее параллельно «хлопковое дело» в отношении высших руководителей Узбекистана, с которым ассоциируются имена следователей Гдляна и Иванова. Статус союзной республики был неизмеримо выше, чем региона в составе РСФСР — отсюда и большее общественное звучание.
Но теперь ситуация совершенно иная: Краснодарский край — это один из, так сказать, системообразующих регионов России, где переплетено множество интересов всей страны, причем как «элиты», так и обычных людей. По некоторым оценкам, примерно треть нового жилья в Краснодаре — самом строящемся региональном центре России — покупается гражданами из других регионов. Любопытно, что и основные фигуранты этой истории — Елена и Роберт Хахалевы — в Краснодаре являются «понаехавшими»: «золотая судья» родилась в Красноярске, а ее супруг — в Грузии. Из далекой Кемеровской области когда-то приехал в Краснодар нынешний губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, а председатель краевого суда Александр Чернов родился в Куйбышевской области и до перевода на Кубань много лет работал в Казахстане. Одним словом, Краснодарский край давно стал таким же «плавильным котлом» и «местом, где крутятся огромные деньги», как Москва, что и определяет особый характер отношений между федеральным центром и этим регионом. В свою очередь, это еще один важный аспект истории вокруг судьи Хахалевой.
По большому счету, порядок на Кубани надо было наводить еще лет десять назад — знаменитое «кущевское дело» показало, что за впечатляющими успехами региона в экономике скрываются совершенно вопиющие сюжеты. Сам тогдашний губернатор Краснодарского края (а ныне министр сельского хозяйства РФ) Александр Ткачев, выступая перед региональным заксобранием, признал: «Это преступление могло произойти в любой части края. К сожалению, в той или иной степени такие банды есть в крае в каждом муниципалитете».
После кровавого убийства в Кущевской в ноябре 2010 года Ткачев оказался под жесточайшей критикой, которая сводилась к тому, что он несет часть ответственности за случившееся и должен уйти в отставку. Новый, столь же яростный накат на Ткачева произошел спустя полтора года, летом 2012-го, после катастрофического наводнения в городе Крымске. Но и тогда кубанский губернатор сохранил свой пост, из чего складывалась, по большому счету, одна версия: Ткачев является незаменимой для федерального центра фигурой при подготовке к Олимпиаде в Сочи. В этот же период сформировался и громадный долг Краснодарского края, в прошлом году переваливший за 150 млрд рублей — тогдашние кубанские власти явно понимали, что расплачиваться по нему будут уже совсем другие люди.
Тем не менее, Олимпийские игры в феврале 2014 года прошли на твердую «пятерку», и это во многом заслуга Александра Ткачева, а также его команды. Курировавшие сочинские стройки от края первый вице-губернатор Джамбулат Хатуов и мэр олимпийской столицы Анатолий Пахомов выглядели вполне убедительными кандидатами на роль преемника Ткачева, в том числе благодаря личной харизме. Но федеральный центр принял иное решение, сделав ставку на самого неприметного представителя ткачевской команды — Вениамина Кондратьева, который почти два десятилетия работал вице-губернатором по земельно-имущественным вопросам. Причем прежде, чем стать губернатором, Кондратьев получил повышение, несколько месяцев проработав в Москве, в администрации президента РФ.
Но, вернувшись два года назад на Кубань в новом статусе, Кондратьев пока явно уступает своему предшественнику — прежде всего в части команды. Практически все ключевые фигуры из окружения Александра Ткачева покинули свои посты, но на менее публичном уровне региональных «элит» новому губернатору пришлось столкнуться с серьезным противодействием, в котором в ход идут любые средства. Характерный пример — недавняя фейковая новость о том, что некие байкеры решили провести мотопробег под названием «Стоп, петух!», но на следующий же день отменили его из-за якобы противодействия некоторых высокопоставленных лиц в кубанской администрации.
Следует учесть и то, что скандал вокруг судьи Хахалевой разворачивается в период подготовки к выборам в кубанское законодательное собрание, которые дают краснодарскому «белому дому» возможность как следует почистить ряды депутатского корпуса. Пока ситуация развивается в этом направлении: примерно две трети действующих депутатов от «Единой России» не выдвинули свои кандидатуры на внутрипартийные праймериз, к тому же число мандатов в новом созыве будет сокращено с 100 до 70. Партийный список на праймериз по традиции возглавил спикер Владимир Бекетов, но следующим местом его работы после выборов может стать Совет Федерации. Что же касается Кирилла Хахалева, то он занял на праймериз по своему округу лишь третье место.
При этом нельзя сказать, что борьба с коррупцией в Краснодарском крае раньше не велась. В последние годы руководства Александра Ткачева фигурантами уголовных дел стали многие чиновники его администрации, и финальным аккордом в этой серии стало дело против действующего губернатора Вадима Лукоянова, появившееся за несколько недель до отставки Ткачева.
Не исключено, что карт-бланш на более активную борьбу с коррупцией стал возможен благодаря смене руководства краснодарского краевого УФСБ, которое также состоялось незадолго до отставки Александра Ткачева. До Кубани новый начальник УФСБ Игорь Колосов работал в Приморском крае, и его назначение в этот регион совпало с появлением там нового губернатора Владимира Миклушевского, сразу заявившего о необходимости борьбы с коррупцией и криминалом, да и в целом с наследием своего предшественника, уважаемого бизнесмена Сергея Дарькина. Но и Миклушевский, и Кондратьев сами быстро оказались в непростой ситуации, столкнувшись с противодействием местных «элит», причем оба губернатора недавно лишились своих ключевых замов, ставших фигурантами уголовных дел. Иными словами, налицо первые признаки того, что активизация борьбы с коррупцией в таких сложных регионах открывает «ящик Пандоры». Следствием ее оказываются войны компроматов и уголовных дел, снижающие эффективность управления на местах, а в конечном итоге, и доверие граждан к государству, поскольку открывающаяся картина тотальной коррупции не оставляет в стороне фактически никого из власть предержащих.
Юлия Ковырдина
https://eadaily.com/ru/news/2017/08/01/zolotaya-sudya-hahaleva-portret-na-fone-kubanskoy-korrupcii?utm_source=smi2
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