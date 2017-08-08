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Зампред ЦБ Василий Поздышев сбежал из России
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danilov 08 Августа 2017 в 10:59:40
После обращения к генеральному прокурору РФ одного из акционеров банка «Югра» Алексея Коршунова, в прокуратуру был вызван заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев. Однако, в ведомстве чиновник так и не появился.

Коршунов в своем обращении обвинял главу подконтрольной регулятору компании АСВ, руководившей банком с 10 июля в превышении полномочий и намеренном обрушении капитала банка.

По факту заявления Генпрокуратурой была инициирована проверка, в ходе которой в ведомство были вызваны зампред ЦБ Василий Поздышев и глава надзорного отделения Банка России Анна Орленко.

Несмотря на вызов, ни один из высокопоставленных сотрудников Центробанка к текущему моменту не предстал перед правоохранителями.

По сообщениям СМИ, Поздышев поспешил покинуть страну и, вероятно, находится во Франции. Также имеется информация о наличии у чиновника французского гражданства, что порождает ряд вопросов о том, каким образом зампред получил занимаемую им должность.

http://rusfact.com/society/6213-zampred-cb-vasiliy-pozdyshev-sbezhal-iz-rossii-posle-vyzova-v-prokuraturu-po-delu-o-banke-yugra.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 08.08.2017 в 11:07:51   # 623263
Успел.
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  КЕДЫ 08.08.2017 в 11:09:22   # 623266
Красавчик. Получилось.
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  SVOY 08.08.2017 в 11:24:07   # 623268
Пацан к успеху шёл. Получилось,фортануло.
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  Северный чел 08.08.2017 в 11:29:54   # 623272
Есть прецедент, значит нужно и других проверить ТОП менеджеров Центробанка, да и не только. А если этот свалил, рыльце в пушку было. Значит Алексей Коршунов был прав!
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  Лысый 08.08.2017 в 11:30:05   # 623273
Интересно, какой куш ухватил?
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  Лысый 08.08.2017 в 11:31:37   # 623274
Quote:
Есть прецедент, значит нужно и других проверить ТОП менеджеров Центробанка, да и не только.


Ты эта, таво... смотри как бэ ниточки не в ту сторону вывели.
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  Manitu 08.08.2017 в 11:51:08   # 623277
Всё спланировано скорее всего. Раз сбежал, значит дали сбежать. Теперь есть возможность повесить на него все грехи, обьявить в розыск и потерять навсегда. Зато остальных, кого не надо трогать, трогать не придётся.
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  AWP 08.08.2017 в 11:57:28   # 623279
Цитата: Manitu от 08.08.2017 11:51:08
Всё спланировано скорее всего. Раз сбежал, значит дали сбежать. Теперь есть возможность повесить на него все грехи, обьявить в розыск и потерять навсегда. Зато остальных, кого не надо трогать, трогать не придётся.


Правильно сказал(а)!
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  КЕДЫ 08.08.2017 в 12:28:44   # 623281
Цитата: Лысый от 08.08.2017 11:31:37
Quote:
Есть прецедент, значит нужно и других проверить ТОП менеджеров Центробанка, да и не только.


Ты эта, таво... смотри как бэ ниточки не в ту сторону вывели.


я тоже иногда поражаюсь наивности людей и их вере в высшую справедливость.
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  строитель 08.08.2017 в 12:58:06   # 623291
Цитата: SVOY от 08.08.2017 11:07:51
Успел.
Цитата: КЕДЫ от 08.08.2017 11:09:22
Красавчик. Получилось.
Цитата: SVOY от 08.08.2017 11:24:07
Пацан к успеху шёл. Получилось,фортануло.
Цитата: Лысый от 08.08.2017 11:30:05
Интересно, какой куш ухватил?


Ага.
У него теперь главная задача всей жизни будет, при употреблении в пищу мяса очень тщательно его пережевывать и не подавиться с смертельным исходом. Всякое ведь бывает.
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