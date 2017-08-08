Зампред ЦБ Василий Поздышев сбежал из России

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danilov 08 Августа 2017 в 10:59:40
Коршунов в своем обращении обвинял главу подконтрольной регулятору компании АСВ, руководившей банком с 10 июля в превышении полномочий и намеренном обрушении капитала банка.
По факту заявления Генпрокуратурой была инициирована проверка, в ходе которой в ведомство были вызваны зампред ЦБ Василий Поздышев и глава надзорного отделения Банка России Анна Орленко.
Несмотря на вызов, ни один из высокопоставленных сотрудников Центробанка к текущему моменту не предстал перед правоохранителями.
По сообщениям СМИ, Поздышев поспешил покинуть страну и, вероятно, находится во Франции. Также имеется информация о наличии у чиновника французского гражданства, что порождает ряд вопросов о том, каким образом зампред получил занимаемую им должность.
http://rusfact.com/society/6213-zampred-cb-vasiliy-pozdyshev-sbezhal-iz-rossii-posle-vyzova-v-prokuraturu-po-delu-o-banke-yugra.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Северный чел 08.08.2017 в 11:29:54 # 623272
Есть прецедент, значит нужно и других проверить ТОП менеджеров Центробанка, да и не только.
Ты эта, таво... смотри как бэ ниточки не в ту сторону вывели.
Цитата: Manitu от 08.08.2017 11:51:08
Всё спланировано скорее всего. Раз сбежал, значит дали сбежать. Теперь есть возможность повесить на него все грехи, обьявить в розыск и потерять навсегда. Зато остальных, кого не надо трогать, трогать не придётся.
Всё спланировано скорее всего. Раз сбежал, значит дали сбежать. Теперь есть возможность повесить на него все грехи, обьявить в розыск и потерять навсегда. Зато остальных, кого не надо трогать, трогать не придётся.
Правильно сказал(а)!
Цитата: Лысый от 08.08.2017 11:31:37
Quote:
Ты эта, таво... смотри как бэ ниточки не в ту сторону вывели.
Quote:
Есть прецедент, значит нужно и других проверить ТОП менеджеров Центробанка, да и не только.
Ты эта, таво... смотри как бэ ниточки не в ту сторону вывели.
я тоже иногда поражаюсь наивности людей и их вере в высшую справедливость.
Цитата: SVOY от 08.08.2017 11:07:51
Успел.
Успел.
Цитата: КЕДЫ от 08.08.2017 11:09:22
Красавчик. Получилось.
Красавчик. Получилось.
Цитата: SVOY от 08.08.2017 11:24:07
Пацан к успеху шёл. Получилось,фортануло.
Пацан к успеху шёл. Получилось,фортануло.
Цитата: Лысый от 08.08.2017 11:30:05
Интересно, какой куш ухватил?
Интересно, какой куш ухватил?
Ага.
У него теперь главная задача всей жизни будет, при употреблении в пищу мяса очень тщательно его пережевывать и не подавиться с смертельным исходом. Всякое ведь бывает.