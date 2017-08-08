«Я не оправдываю своих работников». Охранников с битами, напавший на пенсионерку с внуком, уволили

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danilov 08 Августа 2017 в 15:10:09
Его также отыскали журналисты, и он сказал, что уволили дерзких нападателей. Ну и объяснился, сказал, что работников оправдывать не намерен. Он на фото.
- Я сам не смотрел материалы, которые выложены в интернет, но догадываюсь, о чем идет речь. В конце июля мои работники, охраняя поле, обратили внимание на машину, ехавшую с нашего картофельного поля. Подъехали, пытались их на месте остановить, перекрыли дорогу. Они стали требовать, чтобы им открыли багажник, поскольку видели, как копают картошку. Молодой человек, который был за рулем, не стал выполнять требования и продолжил движение. Это не первый случай у нас, постоянно идет массовое воровство с полей, просто невозможно, отовсюду приезжают. Днем и ночью нужно охранять около 100 гектаров картошки. Я не оправдываю своих работников, я их уволил на следующий день, так нельзя было. Я им давал указание, если они смогут задержать воров, вызывать наряд милиции, сфотографировать номера. Не знаю, что послужило причиной такой грубости. Но мы уже устали. - рассказал фермер.
По его словам, вызов в отделение полиции он получил уже на следующий день. Руслан Гафаров заверил, что принес извинения пострадавшим, а молодому человеку отдал деньги за порванную у того футболку.
- Меня вызывали на следующий день в отделение полиции. Я перед пострадавшими извинился: перед женщиной, перед молодым человеком. У него на футболке рукав был немножко порван, я отдал ему деньги. Сказал им приезжать ко мне, будут желанными гостями. Мы не допустим такого поведения. В связи с чем я и выгнал этих работников. Он позвонил мне на следующий день и сказал, что расценивает все еще на 94 тысячи рублей. Я был не в городе, уезжал в Соль-Илецк. Сказал, что приеду и поговорим. Он мне больше не звонил, мы не встречались. Если бы он показал багажник, что там ничего нет, инцидент был бы исчерпан на месте. - объяснил фермер.
Мужчина посетовал, что подобные меры охраны вынуждены, поскольку находится огромное число желающих разжиться за чужой счет: люди целенаправленно едут на чужие угодья и выкапывают картошку.
- Устали мы уже. Бывает, приезжаешь, уже по несколько соток выкопано. Приезжают с собаками, по 5 человек на меня налетали. Приходят как в свой собственный огород. У нас других способов нет, но данный случай я не оправдываю. Мы люди не жадные, помогаем всем нуждающимся. Мешок-другой дадим, поделимся, не обеднеем. Не воруйте, пожалуйста. Туда огромные труды вложены, огромное количество денег взято в кредит. Не надо воровать. - обратился Руслан Гафаров.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/fermer-uvolil-napadatelei/
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Nightwalker 08.08.2017 в 16:04:15 # 623322
Вот достойный ответ настоящего мужика трудяги! Риспект от души..по щегляне сам раньше на каникулах в ауле горбатился на картошке и сахарной свекле..по мозолям знаю что это такое
Знакомый мой в Чимкенте топор возит в багажнике. Говорит так проще, законно, нежели биту таскать)))