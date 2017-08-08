Суд отложил депортацию журналиста «Новой» Али Феруза в Узбекистан

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danilov 08 Августа 2017 в 19:07:11
Напомним, что сегодня, второй день подряд, Мосгорсуд рассматривал дело Феруза, сейчас находящегося в заключении в центре для мигрантов в Сахарово, так называемом СУВСИГе. На суд из Горного Алтая также приехала мать Феруза, давшая показания о своем сыне, родившемся и выросшем в России.
Напомним, ранее ЕСПЧ потребовал приостановить депортацию Феруза в Узбекистан, где ему грозит преследование по обвинению в экстремизме. Судья Мосгорсуда Ольга Панкова буквально выполнила это решение.
При этом Феруз продолжает добиваться статуса беженца в России, что, однако, сопряжено с трудностями из-за потерянного им узбекского паспорта. Получить же последний он может лишь в Узбекистане, так как эта страна дистанционно не выдает документы своим гражданам.
Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил об избиении Феруза в автозаке судебными приставами: по словам Муратова, «Новая» будет добиваться их уголовного преследования.
Алексей Обухов
http://www.mk.ru/social/2017/08/08/sud-otlozhil-deportaciyu-zhurnalista-novoy-ali-feruza-v-uzbekistan.html
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