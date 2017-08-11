Кто крышует проституцию в Казахстане?

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danilov 11 Августа 2017 в 09:14:03
«Деньги уходят сутенерам и ментам»
Действительно, можно реально наблюдать, как действует Окно Овертона. При помощи этой теории в сознание самого ортодоксального общества можно насадить, в принципе, совершенно любую идею. Возьмем, к примеру, проституцию. Если это явление и существовало издавна, то во многих странах оно, как минимум, считалось чем-то постыдным и недопустимым, а в казахских степях оно встречалось крайне редко. Однако в ХIХ, XX и в начале XXI веков проституцию легализовали во многих странах.
В советское время проституция была под запретом, существовала нелегально, под общественным прессом, семейные устои всячески поддерживались государством. В годы независимости в Казахстане решили разрушить это хрупкое равновесие и 30 января 2001 года отменили ответственность за занятие проституцией – ныне она стала легальной, сутенеры получают условные (!) или небольшие сроки, после которых они снова принимаются за прибыльный бизнес. Такая политика не даст шансов для демографического роста.
Как сообщили представители Министерства внутренних дел РК в 2016 году, введение административной ответственности за предложение и предоставление интим-услуг не поддержали при разработке поправок в законы страны, поскольку ни в одной из международных конвенций, которые ратифицированы республикой, не содержится норма по преследованию лиц, занимающихся проституцией.
МВД не знакомо с «теорией заговора»? Если не исходить из государственных, национальных, демографических интересов, то скоро, наверное, разрешат и однополые браки в нашей стране.
В свое время при принятии закона о свободе вероисповедания 1992 года тоже ссылались на международные нормы, в итоге запустили в республику массу религиозных организаций, в том числе и экстремистских, с которыми до сих пор «воюют». Ныне полиция так же «воюет» с проститутками, которых сами же запустили.
И с 2001 года в нашей стране начался расцвет проституции; было немало разговоров о легализации проституции как коммерческой деятельности, т.е. об открытии публичных домов.
Лишь с 4 июля 2013 года содержание борделей было запрещено, но «жрицы любви» ушли в сауны, гостиницы, квартиры, вокзалы, массажные салоны и т.д.; их объявления в открытом доступе, да и в городах есть улицы «красных фонарей».
Дело дошло до того, что проституция зашла в школьные и вузовские аудитории. В 2012 году в Актобе выявили группу лиц, которая в течение двух лет занималась вовлечением школьниц, учащихся колледжей в проституцию.
В СМИ писали о ноу хау из Актобе – о прибыльной распродаже девственниц, которых развозили по всему Казахстану, о женщине, возглавлявшей сутенеров и имевшей высоких покровителей. Поэтому новость о студентках из элитного секс-притона вызвала лишь сочувствие в социальных сетях – надо же как-то оплачивать учебу в дорогих вузах.
Общество уже воспринимает это явление как рядовое и привычное. Например, за 5 лет – c 2010 по 2014 годы – количество зарегистрированных правонарушений сексуального характера выросло почти в два раза – с 1885 до 3623.
Кульминацией казахстанской «любви» стало открытое письмо проституток и проститутов (в числе подписантов были и мужские имена) к властям в прошлом году о легализации коммерческого секса и защите их гражданских прав.
«Жрицы любви» призвали: «Хватит быть равнодушными или зарывать голову в песок! Многих из вас мы знаем, и не только в лицо! Посредники, сутенеры, владельцы саун, гостиниц, салонов красоты, менты, наглеют и подняли ставки. Мы призываем создать цивилизованный, прозрачный и медицински защищенный рынок интимных услуг. При этом, мы готовы платить налоги в бюджет страны, и это не маленькая сумма! Тем более все равно эти деньги уходят сейчас сутенерам и ментам».
Кстати, в Казахстане в 4,4 раза выросло число ВИЧ-инфицированных медиков: почти 40% позволяли себе контакты со случайными половыми партнерами, четверо занимались проституцией, 15 имели половые связи с ВИЧ-инфицированными и наркоманами, о чем писали в СМИ в 2016 году.
Необходимо ввести ответственность за занятие проституцией
Количество проституток в Казахстане стремительно растет. Это видно даже по числу состоящих на учете правоохранительных органов женщин, занимающихся проституцией: в 2011 году их было 4 тысячи, в то время как в 2010 году число женщин легкого поведения составило 3,7 тысячи. А сколько неучтенных путан?
По другим данным, их более 10 тысяч, не считая «гастролерш» из-за рубежа. Ясное дело, что это лишь верхушка айсберга нравственного разложения общества, которое грозит устоям традиционной семьи и таки малочисленного Казахстана. Данные за последние годы найти не удалось.
Помнится, несколько лет тому назад одна газета с гордостью представила соотечественницу, сделавшую на Западе «карьеру» порноактрисы: мол, и наши могут блеснуть одним местом.
И эта молодая особа «философствовала»: мол, мы такие же, как и все – так же грустим, так же предаемся думам и т.д. Нет, «жрецы любви» – другие, в моральном плане – это «человеческий мусор».
В психологическом и бытовом плане женщин легкого поведения преследует тотальное одиночество, особенно в пожилом возрасте, часто без семьи и детей – это венерические болезни, бесплодие, моральное разложение и утрата материнских способностей. Да, встречаются проститутки с детьми, будущее которых вызывает большое сомнение.
Исходя даже из медицинских соображений, нужно препятствовать лоббированию интересов геев, лесбиянок, проституток. Необходимо ввести ответственность за занятие проституцией, в том числе и уголовную, ибо она вовлекает в свои ряды несовершеннолетних – 40% «познавших любовь» школьниц в нашей стране оказывают услуги за плату.
Полицейские, проводящие рейды по злачным местам, нередко говорят: наше законодательство слишком лояльно по отношению к проституткам, поэтому бороться с проституцией очень сложно. Даже оштрафовать их нельзя, если они не пристают в общественных местах. Например, в России занятие проституцией влечет наложение административного штрафа.
Нынешнее бездействие государства порождает раннюю половую жизнь, детскую проституцию, насилие в школе, в том числе и сексуального характера, отсутствие грамотной модели семейного воспитания как для взрослых, так и для детей и т.д.
Ныне семейные ценности под напором рыночных отношений отступили на второй план. Человек тоже стал товаром: появилась неизвестная в советское время торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей. Ныне участились случаи похищения девушек с последующей продажей в сексуальное рабство. Такая практика опасна для малонаселенного Казахстана – проституция угрожает устоям общества и государства.
Несколько лет тому назад в Казахстане распадалась каждая третья семья, и с 2014 года по количеству разводов республика входит в первую десятку в мире (!). В этом году – новое «достижение»: на 1 августа зарегистрировано 75 701 акт о заключении брака и 31 469 актов о расторжении брака. Т.е. мы идем к мировому рекорду, когда будет распадаться каждая вторая семья!
Кто развращает женщин и детей?
Наша молодежь в возрасте от 15 до 19 лет очень рано вступает в половые отношения. По данным статистики РК, 10 тысяч молодых девушек от 15 до 19 лет становятся беременными. Каждая 31-я девушка из тысячи производит на свет ребенка. Не секрет, именно эта категория матерей часто отказывается от своих детей.
Государство должно обратить внимание на «сексуальную атаку» Запада. Ведь может же Министерство информации и коммуникаций, которое обеспечивает информационную безопасность страны, «заглушить» все порносайты, очистить Интернет от порнографии, как в некоторых странах, оградить ребенка от посещения интернет-ресурсов сомнительного содержания.
Есть зарубежные исследования: просмотры детьми порнофильмов пагубно влияет на детскую психику, делая их наркоманами и готовыми к случайным сексуальным связям. А этими фильмами полны даже детские (эротические) игры в Интернете.
Который год Казахстан в лидерах по суицидам среди подростков. Особенно, удручающая цифра среди девочек, а наши чиновники призывают журналистов «не смаковать» самоубийства среди детей: мол, это явление распространено и в развитых странах(?).
Будто этот факт оправдывает суициды, будто по ним у нас принята государственная программа и идет их спад – у нас нет даже серьезных исследований этой проблемы, на основании которых можно было бы принимать меры со стороны государственных органов и общества. Ведь среди причин есть и изнасилования, и проституция, и распад института семьи и т.д.
Разложение нравственности вкупе с коррупцией разъедают общество и государство. Проституция тесно связана с коррупцией, «крышеванием» полицейских, чиновников – тот же случай в Актобе или случай полицейских из Атырау, которые вынуждены были бежать от возмущенных местных жителей из борделя, переодевшись в женскую одежду. О тех, кто «крышует» проституцию, говорят и сами работницы коммерческого секса.
Неудивительно, что республику который год накрывает вал педофилии: МВД РК сообщило о росте изнасилований детей в стране. По данным ведомства, за 9 месяцев 2010 года в стране было зарегистрировано 94 факта педофилии, за такой же период 2011 года – уже 111 таких преступлений, а в 2012 году случилось 248 изнасилований и 120 насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Только в 2015 году в Казахстане зарегистрировано 711 случаев проявление педофилии. Это лишь айсберг, который видим обществу – это только известные случаи. Нынешний год также не явился исключением. Последний случай – в Алматинской области директор одной из школ Енбекшиказахского района подозревается в изнасиловании родного сына, о чем написала газета «Время».
И опять Казахстан – страна не пойманных педофилов и гуманных законов: от 7 до 15 лет лишения свободы с правом условно-досрочного освобождения (!). Даже в соседней России ужесточили наказание за педофилию: пожизненное заключение с химической кастрацией. А в КНР – высшая мера наказания. У нас же запоздало вводят химическую кастрацию педофилов с 1 января 2018 года.
Возвращаясь к нашумевшим фотографиям голого полицейского надо отметить, что руководство ДВД ЗКО своеобразно вышло из щекотливого положения. Как сообщили в ДВД ЗКО, предварительно в ходе проверки установлено, что женщина, запечатленная на снимках, является знакомой участкового инспектора полиции и не является «девушкой легкого поведения», как отмечено в сопровождаемой с фотографиями информации, а скрытая съемка была сделана ей же для личного пользования.
Также сообщается, что 28.07.2017 г. в управление собственной безопасности ДВД ЗКО с заявлением обратился майор полиции Каюпов Е.Н., по которому проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 147 ч. 1 УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите).
Однако в этой информации есть ряд нестыковок. Возможно, в квартире присутствовало третье лицо, которое делало съемку, – фотографии снимались «через руку», верхний левый край снимков закрыт ладонью или пальцем. Кто за человек и с какой целью снимал, не сообщается. Значит, знакомая полицейского попросила кого-то снимать на камеру?
Не сообщается, каким образом и кем фотографии были похищены из личного архива женщины. Однако до этого сообщалось, что эти снимки из архива полицейского.
«Пока точно ничего сказать не могу, но скорей всего, на фото он со своей гражданской супругой, а фото попало в сеть из личного архива полицейского», – цитирует начальника УВД Уральска Мирлана Айкенова «Уральская неделя».
И какая нормальная женщина может выдать себя за проститутку? Если не она, то кто выдал ее за женщину легкого поведения? Не сообщается также, кого обвиняет в правонарушении майор Каюпов.
Скорее всего, и эту историю «заглушат». И до этого многие пикантные случаи с «клубничкой» прикрывали. И мы не узнаем, кто продвигает и «крышует» проституцию в Казахстане, кто разрушает семейные устои и препятствует демографическому росту, кто пользуется «девственным» правом, кто развращает женщин и детей.
http://www.matritca.kz/news/46709-kto-kryshuet-prostituciyu-v-kazahstane.html
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