Сообщник Аблязова добровольно вернулся в Казахстан

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danilov 11 Августа 2017 в 11:24:48
В бытность Аблязова он занимал должность заместителя начальника Управления по проблемным кредитам.
В 2009 году Кадесову предъявлено заочное обвинение, и в последующем он был объявлен в международный розыск.
В феврале 2016 года Кадесов установлен в г.Будапешт, где в отношении него венгерскими правоохранительными органами применен экстрадиционный арест.
В июле т.г. перед судебными органами Венгрии Кадесов заявил о добровольном возвращении в Казахстан.
В настоящее время с Кадесовым проведены все необходимые следственные действия, сообщает anticorruption.gov.kz.
Он полностью признает свою вину, дает подробные показания как об обстоятельствах хищения и отмывания Аблязовым денежных средств БТА, так и организации вывоза из Казахстана сотрудников Банка и подконтрольных компаний в целях недопущения дачи показаний против него.
Кроме того, в период нахождения в Венгрии Аблязов и его сообщники путем запугивания несправедливым судом и предвзятым отношением органа следствия препятствовали Кадесову возвратиться на Родину.
Полученные от Кадесова показания не просто подтверждают пояснения других бывших сообщников Аблязова, но и дополняют их деталями незаконного вывоза всего топ-менеджмента Банка из Казахстана через Бишкек в Россию, Украину и другие страны.
Все они по указанию Аблязова умышленно введены в заблуждение о применении в отношении них пыток и других незаконных методов.
9 августа текущего года с учетом активного сотрудничества с органами следствия и оказываемого содействия в получении дополнительных доказательств по ходатайству подозреваемого Кадесова и его адвоката ранее избранная мера пресечения в виде ареста изменена на залог.
Досудебное расследование в отношении него продолжается.
http://24.kz/ru/vybor-redaktsii/item/190921-soobshchnik-ablyazova-dobrovolno-vernulsya-v-kazakhstan
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