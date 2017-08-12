Банды малолеток терроризируют регионы России...

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Мура45 12 Августа 2017 в 00:19:20
Молодежь в АУЕ привлекает романтизированный дух уголовного мира, почти мушкетерское «один за всех и все за одного», а еще бунт против органов правопорядка, который позволяет подросткам чувствовать себя современными Робин Гудами. Если раньше школьники фанатели от субкультуры эмо и готов, то теперь их кумирами стали тюремные персонажи.
С каждым годом опасная субкультура вовлекает в свои сети все больше адептов. Они с увлечением постигают привычки и нормы поведения заключенных, избивают и насилуют сверстников и даже вступают в столкновения со стражами порядка. Выявить представителей АУЕ и как-то попытаться повлиять на них сложно: дети считают свое участие в этом движении тайной и жестко наказывают тех, кто пошел против него.
Недавно «Новая газета» привела целый список преступлений и погромов, которые в последние годы устроили АУЕвшие дети. Эти факты шокируют и заставляют задуматься, чем все может закончиться, если проблему вовремя не удастся решить.
Впервые загадочная аббревиатура прогремела в 2010 году, когда в Белореченской воспитательной колонии в Краснодарском крае вспыхнули беспорядки, и подростки выкрикивали «Ауе!». Позднее были беспорядки в профучилище № 6 в Чите, которые власти тоже связали с АУЕ. А в 2013 году во время шествия на День Победы в селе Малый Куналей в Бурятии трое детдомовцев (двое с судимостью и один под следствием) закидали полицейских камнями — трое стражей порядка получили серьезные ранения.
Или вот еще один пример «братства» малолетних преступников, о котором рассказал начальник временного отделения полиции «Арахлейское» УМВД России по Читинскому району Тарас Яковенко:
-Все началось с того, что «салонник» залез на базе отдыха в машину одного из отдыхающих. Хозяин авто задержал злоумышленника, мы с напарником в это время находились рядом. Когда начали надевать на подозреваемого наручники, он стал кричать: «Ауе! Ворам свободу!» Тут же прибежали около десяти человек, попытались напасть на меня и напарника. Пришлось стрелять в воздух, вызывать ОМОН.
Есть случаи и совершенно жуткие. В Юдино (микрорайон Казани) 16-летние подростки со взрослыми товарищами пытались выбить деньги у сверстника. На стрелку тот пришел с отцом, — описывает дальнейшее «Новая газета», — убили обоих, забрали ключи от квартиры, зашли, расправились с матерью, забрали бытовую технику. Позже выяснилось: они же убили двух таксистов.
Или вот еще — Бурятия. Общественный деятель Дора Хамаганова, которую цитирует «Новая»:
— Вчера вечером рассказал 12-летний мальчик из Советского района Улан-Удэ. Его друга, тоже 12-летнего подростка, терзают отморозки 14−15 лет, бьют, требуют «дань». На «грев», на «зону». И он, приехавший с мамой из сельского района, один, беззащитный, приносит им по 5−100 рублей. Парень в синяках, затравленный. Сказал, что хочет повеситься. Мать все время на работе в одной из торговых сетей. Получает копейки. Лишь бы выжить, платить за съемное жилье, содержать семью, детей. А что делать, вмешаться? Прийти с милицией? Они его вечерами будут догонять.
А вот и совсем свежие случаи, 2016 год. Город Хилок в Забайкальском крае. Пьяные интернатовцы, вызволяя задержанного пьяного приятеля, разбили стекла в полицейских машинах и сорвали вывеску с участка. В селе Новопавловка в том же Забайкалье родители восстали против вымогательства денег у девятиклассников и устроили самосуд над членами АУЕ.
Но за этим последовали расправы над теми, кто вышел из-под их контроля и опять же штурм полицейского участка с освобождением уголовника. И как результат всего — заявления на восставших родителей и уголовное дело на них. Или еще пример — Чита, неблагополучный поселок КСК. Двое подростков зарезали 17-летнего однокашника по вечерней школе, а заодно и его мать из опасений, что она видела, с кем пошел общаться сын на лестничную площадку.
Но как же тайное сообщество малолетних преступников живет и функционирует, где находит «свежую кровь» и как вербует новых сторонников? Журналистам «Новой газеты» удалось узнать, как втягивают новичков в АУЕ. К пяти- или шестикласснику подходят двое старшеклассников и на воровском арго рассказывают про «зоновскую романтику», «понятия» и предлагают принести деньги для общака. Для этого предлагается сделать что-нибудь этакое — украсть, обмануть родителей или выбить деньги у сверстника. Причем неофита берут на слабо и преподносят ему это как поступок, достойный по понятиям правильного человека. Так постепенно подростки приобщаются к преступному миру, а заодно учатся расправляться со сверстниками, которые не хотят жить по понятиям. В итоге некоторые жертвы отчаиваются избавиться от вымогательств и идут на самоубийства.
Знают ли об этой проблеме государство и правоохранительные органы? Знают, но пока кардинально изменить ситуацию не могут. Может быть, как это обычно бывает в России, долго раскачиваются, а может, считают и не самой первостепенной задачей. Но как бы там ни было, о проблеме уже вовсю стали говорить общественники. Об опасности АУЕ на всю страну заявила член президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Яна Лантратова, назвавшая АУЕ угрозой национальной безопасности России. Было это в декабре 2016 года на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.
— Тема, которая требует немедленного разрешения, — это криминальная субкультура АУЕ, — заявила тогда общественница. — В тюрьме сидит человек и у него есть свои «смотрящие» на воле и связываются в том числе с детьми, с подростками в социальных учреждениях, устанавливают свои порядки. И детей, и подростков заставляют сдавать на так называемый общак для зоны. А если ребенок не может сдать деньги или не может украсть и совершить какое-нибудь преступление, он переходит в разряд «опущенных» — у него отдельная парта, отдельная посуда, его можно избивать, его можно насиловать.
Лантратова рассказала президенту и о «явочных квартирах», на которых собираются представители АУЕ и куда приглашают новичков, чтобы втянуть в криминальное движение. В этих квартирах есть алкоголь и наркотики и называются эти притоны «вписками». Чтобы «вписаться» туда, нужно оплатить развлечения собственным телом, и речь в этом случае зачастую идет о детях 11−14 лет.
Не смогла общественница не остановиться и на том, что немалую помощь в распространении идеологии АУЕ среди подростков играют группы в социальных сетях. Количество их подписчиков составляет десятки, а иногда сотни тысяч человек, и немалая часть — дети.
-Это качественные видеоматериалы, это саундтреки, записанные песни и сувенирная продукция, которая производится этими группами, что дает нам понимание, что за этим стоят большие деньги и заинтересованные люди, — поделилась тревогой Лантратова.
Для многих речь правозащитницы, похоже, стала откровением. Даже Владимир Путин не стал ее комментировать, а просто попросил Лантратову передать все наработки для рассмотрения. В январе 2017 года президент поручил создать межведомственную группу по предотвращению криминализации подростковой среды. Подключилась и Русская православная церковь. Но пока ее содействие свелось к предложению закрыть в соцсетях группы с блатной романтикой, как это уже было сделано с «группами смерти».
Тема АУЕ в июне этого года добралась до Госдумы, где представители правоохранительных органов обсудили ее с депутатами. Однако выяснилось, что у МВД и Следственного комитета диаметрально противоположный взгляд на проблему и разная оценка угрозы для общества. Так, представитель МВД Евгений Дубов явно попытался преуменьшить степень опасности и свел АУЕ к лозунгу, который подростки вычитали в интернете и кричат, зачастую не понимая его значения. Эти слова вызвали гневную реакцию помощника председателя СК Р Ф Игоря Комиссарова.
— Мы, наверное, живем с вами в параллельном мире. Я не знаю, где вы работаете, но вы абсолютно не представляете себе ситуацию, которая творится. За свои слова я готов ответить. Ситуация родилась — сколько там — лет шесть назад, когда я прибыл в Челябинский, прошу прощения, в Забайкальский край, там, где девятилетний мальчик подвергался систематическому сексуальному насилию. Вот там были школьные тетрадочки, где было написано: положенец, смотрящий, вор в законе. Не только у этого ребенка, это оказалось у каждого ребенка в детском доме. Приехала масса чиновников из Забайкальского края, включая бывшего губернатора. Меня вообще спрашивают: что так много машин приехало? Я говорю, знаете, тут такое ЧП случилось, ребенка малолетнего изнасиловали здесь в интернате. Мне говорят: вы знаете, у нас в каждой школе есть в Забайкальском крае столы для опущенных. Вот это все подтвердилось. То, что в каждой школе есть общак. Почему вы об этом не знаете? Вы работаете в МВД, — с негодованием заметил Комиссаров.
По оценкам президентского совета по правам человека, АУЕ имеет влияние среди детей и подростков в 18 регионах России, в том числе в Бурятии, Московской, Челябинской, Ульяновской и Тверской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях.
Эксперты выдвигают разные теории распространения АУЕ в последнее десятилетие.
-По одной из них, движение имеет преемственность по отношению к распространению блатных понятий среди подростков в 1950—1960 годы.
-По другой — существуют 20-летние циклы роста подростковой преступности и распространения «воровской романтики», которые совпадают с ослаблением законодательства.
Подростковая преступность широко распространена во многих странах.
Аналоги АУЕ существуют в Латинской Америке и США.
К примеру, группировка «Мара Сальватруча», по подсчетам ФБР, насчитывают около 70 тысяч членов (по другим подсчетам — до 300 тысяч), в основном молодежи 16−18 лет.
В Евросоюзе в последние годы распространение получили молодежные банды мигрантов.
При полнейшем попустительстве полиции и Власти дело порой доходит до открытого и публичного неповиновения, например недавнее на Урале...
Во время праздника красок Холи в Челябинске толпа подростков напала на полицейских, дежуривших на мероприятии. По непонятным причинам, автомобили полиции вызвали у молодых людей агрессию, они начали забрасывать их сухими красками, пинать, выкрикивали нецензурные слова..., а также лозунги АУЕ (арестантский удел един).
В полиции почему-то не особенно на ЭТО и обиделись...
В Сети размещено немало видеозаписей этого инцидента, ни одно из которых нельзя опубликовать в СМИ со звуком. В этих роликах видно, как толпа подростков, среди которых немало девочек, забрасывает красками сперва полицейский уазик, пинает его ногами и полкает. Затем досталось патрульной легковушке.
Что интересно, в местной полиции не увидели в этом ничего особенно страшного.
Факты попадания на ведомственный автомобиль действительно имели место, но массовых беспорядков допущено не было, — сообщили URA.ru в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — По отдельным фактам нарушения общественного порядка проводится проверка.
Инцидент произошел 27 мая на одной из улиц Челябинска, где проводилось красочное мероприятие.
По непонятным причинам юнцам не понравилось присутствие полицейских, они атаковали патрульный автомобиль с криком..." Мусора прессуют!" - сообщает URA.ru.
Наверное не стоит забывать полиции и Властям, что именно так начинаются БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ... с этими самыми... ОНИЖЕДЕТЬМИ...!???
Источник: https://oko-planet.su/politik/politikrus/385791-auevshie-onizhedeti-bandy-maloletok-terroriziruyut-regiony-rossii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 12.08.2017 в 12:56:32 # 623906
Эмо протест обществу было. А лучше всего пустить таких на поле, картошку копать. Подобные мысли сдует моментально ветром.
И ещё в наших фильмах милиционеры были хорошие, а бандиты плохие. А сейчас наоборот - чему ж детям учиться?
Цитата: SVOY от 12.08.2017 13:39:15
А что вы хотите? ПолРоссии в тюрьмах сидят
А что вы хотите? ПолРоссии в тюрьмах сидят
Ну да, а вторая половина их охраняет! Старая песня о главном.
ПС
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