В Казахстане впервые состоится Blockchain & Bitcoin Conference Almaty

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Гость 14 Августа 2017 в 22:11:36
Blockchain & Bitcoin Conference — сеть крупных блокчейн-мероприятий, организованных компанией Smile-Expo в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Таллине, Праге и Стокгольме.
Почему именно Казахстан?
В стране идет активное развитие блокчейна. Правительство четко нацелилось на технологическую модернизацию экономики. Для этого была создана государственная программа «Цифровой Казахстан», в которой блокчейн будет играть отдельную роль.
Инфраструктуру для развития этой технологии должна подготовить рабочая группа международного финансового центра «Астана». Кроме того, Казахстан станет второй страной в мире, где будет осуществляться государственное регулирование криптовалют.
Что ждет посетителей Blockchain & Bitcoin Conference Almaty?
Участников конференции ожидает три крупных блока обсуждений:
1. Введение в Bitcoin: обзор рынка криптовалют. В этом блоке обсудят тенденции развития цифровых валют как в Казахстане, так и во всем мире. Отдельное внимание уделят законодательному регулированию криптовалют.
2. Технология Blockchain и практические решения на ее основе. Здесь специалисты блокчейна поделятся опытом создания своих проектов на технологии распределенного реестра, а также расскажут о трудностях, с которыми придется столкнуться в процессе разработки.
3. ICO. Этот блок будет полностью посвящен популярной теме краудсейла цифровых токенов. Спикеры расскажут обо всех этапах и подводных камнях ICO.
В рамках конференции также состоится дискуссионная панель. Здесь бизнес-сообщество и все, кто заинтересован в финтехе, смогут пообщаться с экспертами мирового уровня и задать им свои вопросы.
Кроме того, участники Blockchain & Bitcoin Conference Almaty посетят выставку криптоиндустрии, где будут продемонстрированы новинки «железа» для майнинга, софт, платежные системы, блокчейн-продукты и другие решения для B2B- и B2C-аудитории.
На выставке можно будет познакомиться с представителями майнинговых и блокчейн- компаний, криптовалютных бирж, биткоин-кошельков, юридических и IT-компаний, а также многих других.
Программа мероприятия и регистрация доступны на официальном сайте https://goo.gl/RDAuPJ
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 14.08.2017 в 22:17:30 # 624262
Правом эмиссии денег обладает исключительно государство
Попробуйте напечатать "деньги" и пустить их в оборот, а тут какие то непонятные ребята (организованная международная преступная группировка) собираются и обсуждают преступные планы по дистабилизации экономики страны.
Цитата: danilov от 14.08.2017 22:17:30сразу видно что не майнер)))
А не должны ли правоохранительные органы арестовать непосредственных организаторов данного мероприятия?
Правом эмиссии денег обладает исключительно государство
Попробуйте напечатать "деньги" и пустить их в оборот, а тут какие то непонятные ребята (организованная международная преступная группировка) собираются и обсуждают преступные планы по дистабилизации экономики страны.
А не должны ли правоохранительные органы арестовать непосредственных организаторов данного мероприятия?
Правом эмиссии денег обладает исключительно государство
Попробуйте напечатать "деньги" и пустить их в оборот, а тут какие то непонятные ребята (организованная международная преступная группировка) собираются и обсуждают преступные планы по дистабилизации экономики страны.
danilov 14.08.2017 в 22:28:40 # 624270
сразу видно что не майнер)))
Как ИТ инженер досконально изучил вопрос, как всё работает, очень хорошо понимаю. Не нравится мне эта тема. Хотя соблазн заработать очень велик. А в правительстве кажется не осознают угрозы, даже президент заикалася, какой же классный этот блокчейн
Угроза в чем ? Доларизация страны не меньшая угроза, если не большая, если сравнивать инфляцию в США и у нас.
Как по мне так них страшного, я только понял одно 1вт потребл. мощности видеокарты стоит 1 цент (рзаница есть но пока не сильно большая).
Прозрачные переводы, нельзя сделать сразу много битков, в отличии от бакса.
Биток это эл. энергия и новый виток компьютерной индустрии, специфичный конеш но все же будет и прогресс. Бабла залили немерянно
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2017 22:44:32
http://titus.kz/?page=titus/profile&id=1248
Давно исчез.
Цитата: lev2009 от 21.12.2010 19:32:24
Я признаю, что незаслуженно обижаю посетителей и гостей сайта и заслужил того, чтоб меня выгнали из модераторов. Прошу меня уволить с команды сайта.
Я признаю, что незаслуженно обижаю посетителей и гостей сайта и заслужил того, чтоб меня выгнали из модераторов. Прошу меня уволить с команды сайта.
Судя по всему, с этим вопросом стоит обратиться к админу...
Цитата: КЕДЫ от 14.08.2017 22:43:10
запилите кто нибудь на эту тему материал. я бы очень хотел тоже врубиться во все это. только максимально простым языком и с картинками большинство наших обитателей сайта спасибо скажет автору.
запилите кто нибудь на эту тему материал. я бы очень хотел тоже врубиться во все это. только максимально простым языком и с картинками большинство наших обитателей сайта спасибо скажет автору.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
Тут есть сравнение и обороты.
По мне как то все мутная тема.
Но не хуже чем эмиссия бакса. Тут прозрачнее.
Сейчас этап эволюции. Выживут те, кто лучше на рынке будут или цру кого подомнет для контроля.
danilov 14.08.2017 в 23:04:00 # 624278