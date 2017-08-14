Эксперты: Побоища между силовиками – обыденное явление в Казахстане

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едридмадрид 14 Августа 2017 в 20:32:53
Слитыми в сеть роликами о неблаговидных поступках стражей порядка в Казахстане, пожалуй, никого не удивишь. Достаточно вспомнить ставшего мемом «писающего полицейского» в Алматы, а также стража порядка из Уральска, чьи интимные утехи, запечатленные на фото, были выложены на обозрение в социальных сетях.
Да и побоища между представителями различных силовых структур нельзя назвать чем-то беспрецедентным для Казахстана. В 2009 году широкую огласку получила потасовка между сотрудниками финансовой и дорожной полиции, произошедшая в Атырау. Как выяснилось позже, борцы с коррупцией проявили такое рвение при задержании коррумпированного сотрудника дорожной полиции, что ему на подмогу пришли сослуживцы. Похожий случай произошел в 2012 году, когда при попытке задержания начальника погранпоста в Павлодарской области пострадали финансовые полицейские. 32 пограничника, по указанию своего начальника, уличенного во взяточничестве, вооружившись дубинками, избили сотрудников финпола и выдворили их со двора.
Однако эти инциденты – безусловно, вопиющие – все-таки подпадали под категорию «войн силовиков» и в какой-то мере объяснялись негласным ведомственным противостоянием между различными силовыми структурами.
Тогда как поножовщина в Таразе произошла не во время задержания преступника, а после, как это принято писать в полицейских сводках, «совместного распития спиртных напитков». К тому же двое из участников драки являются представителями одного силового ведомства – органов внутренних дел.
Нападавший М. Умбеталиев – начальник Управления по противодействию экстремизму (УПЭ) ДВД по Жамбылской области, один из пострадавших, получивших ножевое ранение, Е. Бектурганов – начальник Управления криминальной полиции (УКП) ДВД по Жамбылской области. При этом антураж разыгравшейся драмы – ресторан, три товарища и пьяная драка – конечно, больше подходит для «разборок» между бойцами криминальной банды, нежели для полицейских чинов далеко не самого мелкого калибра.
Что касается насилия в отношении задержанных, то, увы, в правоохранительной системе оно считается довольно ординарным явлением. Инцидент в Павлодаре получил резонанс, вероятно, только благодаря наличию видеозаписи.
Известный казахстанский юрист, член попечительского совета ОФ «Транспаренси Казахстан» Сергей Злотников отмечает, что сегодня никто не придает значение тому, что органы внутренних дел на протяжение ряда лет остаются подверженными системной коррупции.
«Могу сказать, что этот случай никого не удивляет. Причины нынешнего состояния правоохранительных органов заключаются в отсутствии надлежащего подбора кадров, неэффективной работе служб собственной безопасности и, наконец, в том, что работа органов внутренних дел не зависит от мнения населения и гражданского общества», - поясняет Злотников.
С юристом трудно не согласиться, если вспомнить, что зачастую итогом служебных проверок, назначенных по материалам компрометирующих сливов в сети, становится оправдание коллеги. Подобная корпоративная солидарность сработала, по-видимому, и в случае с вышеупомянутым уральским полицейским.
Адвокат Алматинской коллегии адвокатов Жанна Уразбахова также считает, что произошедший в Таразе инцидент трудно охарактеризовать как вопиющий или из ряда вон выходящий, поскольку недостойное поведение сотрудников правоохранительных органов сегодня стало едва ли не обыденным явлением.
«Пожалуй, никого не удивило, что участниками пьяной драки и поножовщины стали полицейские, настолько утрачено доверие со стороны общества к правоохранительной системе. На мой взгляд, это результат многолетних разрушительных процессов в силовых органах, когда из системы целенаправленно выживались высококвалифицированные и порядочные специалисты», - говорит адвокат.
Мажилисмен, секретарь Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана Айкын Конуров считает, что кризис правоохранительной системы нельзя рассматривать изолированно – это часть процессов, происходящих в казахстанском обществе.
«Наша правоохранительная система не может сильно отличаться от общества в целом, и местное лечение в виде высоких зарплат, хорошего соцпакета и личной защиты не принесут должного эффекта, пока само общество не оздоровится. Этика современного казахстанского общества - это деньги, добытые не важно какой ценой, при этом цель оправдывает средства, и выживает в этой борьбе сильнейший. Такие постулаты, по-видимому, культивируются и в системе МВД, что приводит к моральной деградации со всеми вытекающими последствиями», - говорит мажилисмен.
Депутат указывает на то, в правоохранительной системе, по сути, уже произошло сращение стражей порядка с криминалом.
«Как это не печально для общества, получается, как в сатирической миниатюре Михаила Жванецкого: «Что охраняешь, то имеешь и еще с друзьями делишься!». Борцы с наркобизнесом контролируют наркотрафик, с оргпреступностью с нее же и кормятся, стражи общественного порядка – обогащаются за счет общества. Такой порядок устоялся и ломать его никто не решается, поэтому в скандальных новостных лентах еще долго будут фигурировать люди в погонах», - констатирует Конуров.
Пессимистичный настрой комментариев наших собеседников вполне объясним. О необходимости реформы правоохранительных органов в Казахстане говорится давно. В 2012 году после ряда громких инцидентов, поставивших под сомнение квалификацию и профессионализм силовиков, была проведена внеочередная аттестация сотрудников правоохранительных органов. Тогда же заявлялось, что она станет ежегодной. Однако каких-либо позитивных результатов в части роста общественного авторитета правоохранительных органов и морального облика их сотрудников эта аттестационная кампания, по-видимому, не дала – во всяком случае, скандалов с участием представителей различных силовых органов меньше не стало.
Конечно, Казахстан не первая страна, столкнувшаяся с системной коррупцией в правоохранительных органов, со сращением полиции и криминала, со стремлением силовиков обособиться в отдельное сословие неприкасаемых, закон для которых не писан.
Иной вопрос, насколько последовательно готовы казахстанские власти бороться с этими явлениями. Конечно, речь не идет о том, чтобы по примеру некоторых постсоветских стран уволить разом всех полицейских и набрать новых, однако очевидно, что министру внутренних дел Калмуханбету Касымову нужны куда более решительные меры, нежели дежурные аттестации.
Важно осознавать, что полицейский беспредел наносит ущерб не только имиджу правоохранительной системы, но и государства в целом, поскольку именно в лице полицейских граждане чаще всего контактируют с государственной машиной.
А о том, что негатив в отношении силовиков прочно укоренился в общественном сознании, свидетельствует хотя бы реакция на насильственные акты в отношении полицейских.
К примеру, недавняя стрельба возле здания районной прокураторы под Астаной, которую открыл доведенный до отчаяния подозреваемый, по сути, не получила общественного осуждения. Напротив, симпатии оказались на стороне стрелка, что должно служить тревожным сигналом для правоохранителей.
http://new.ia-centr.ru/experts/zhanar-tulindinova/eksperty-poboishcha-mezhdu-silovikami-obydennoe-yavlenie-v-kazakhstane/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ебаные папуасы
когда из системы целенаправленно выживались высококвалифицированные и порядочные специалисты
Этот момент можно применить к любой гос системе, потому что только высококвалифицированные единицы способны лезть вверх несмотря на давление интриги подставы и др, остальные умы стараются в частных структурах в бизнесе где сам себе начальник, а не тот который не понимает что ты ему объясняешь про какую то науку.