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Дом судьи обворовали в Алматинской области
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едридмадрид 14 Августа 2017 в 20:43:26
В Алматинской области обворовали дом районного судьи, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области. По данным ведомства, 3 июля к полицейским Каратальского района поступило заявление судьи о краже денежных средств и ювелирных изделий из его дома, расположенного в селе Сарыбулак.

"Как выяснилось, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге. При осмотре места происшествия полицейские установили, что кража была совершена путем отжатия пластикового окна и взлома сейфа, в котором хранились наличность и драгоценности", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Вскоре оперативникам каратальской районной полиции совместно с сотрудниками ДВД области удалось установить 30-летнего жителя соседнего Коксуского района, обоснованно подозреваемого в совершении этого преступления.

"На днях подозреваемый был задержан на одной из съемных квартир в городе Текели и уже дал признательные показания. При допросе задержанный также пояснил, что похищенные драгоценности якобы сбыты им на территории города Алматы.

Сейчас расследование уголовного дела, предусмотренное статьей 188 частью 4 УК РК "Кража чужого имущества в особо крупном размере", продолжается в производстве Каратальского РОВД. Задержанный водворен под стражу", - резюмировали в ДВД

https://tengrinews.kz/crime/dom-sudi-obvorovali-v-almatinskoy-oblasti-324264/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 15.08.2017 в 00:45:36   # 624288
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  Pole13 15.08.2017 в 01:27:00   # 624292
А я уж думал потомок Робин Гуда объявился
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  Aboka 15.08.2017 в 02:01:53   # 624296
Наверное у этого судьи супруг(а) крупный бизнесмен, а то 19 лямов на одну судейскую зп не наберешь
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  Aboka 15.08.2017 в 02:18:36   # 624298
По крайней мере так будет официально заявлено, а может и так прокатит всем по барабану, если только нет могущественных врагов
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