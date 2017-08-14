Дом судьи обворовали в Алматинской области

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 14 Августа 2017 в 20:43:26
"Как выяснилось, общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему лицу, составила 19 343 000 тенге. При осмотре места происшествия полицейские установили, что кража была совершена путем отжатия пластикового окна и взлома сейфа, в котором хранились наличность и драгоценности", - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
Вскоре оперативникам каратальской районной полиции совместно с сотрудниками ДВД области удалось установить 30-летнего жителя соседнего Коксуского района, обоснованно подозреваемого в совершении этого преступления.
"На днях подозреваемый был задержан на одной из съемных квартир в городе Текели и уже дал признательные показания. При допросе задержанный также пояснил, что похищенные драгоценности якобы сбыты им на территории города Алматы.
Сейчас расследование уголовного дела, предусмотренное статьей 188 частью 4 УК РК "Кража чужого имущества в особо крупном размере", продолжается в производстве Каратальского РОВД. Задержанный водворен под стражу", - резюмировали в ДВД
https://tengrinews.kz/crime/dom-sudi-obvorovali-v-almatinskoy-oblasti-324264/
Комментарии, по рейтингу, по дате